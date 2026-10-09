Phường Phú Thượng: Sôi nổi giải thể thao kết nối công đoàn cơ sở

Giải có 4 môn thi đấu gồm bóng đá mini, cầu lông, pickleball và kéo co. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 1 năm thành lập Công đoàn phường Phú Thượng.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các công đoàn cơ sở tham gia. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thuý Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thượng nhấn mạnh, phát triển tổ chức công đoàn không chỉ là tăng số lượng công đoàn cơ sở, đoàn viên, mà còn phải tăng cường kết nối, đưa hoạt động đến gần người lao động. Với tinh thần “Không để công đoàn cơ sở nào đi một mình”, giải đấu là dịp để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cùng rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thượng Nguyễn Thúy Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo bà Nguyễn Thuý Hà, điều Ban tổ chức mong đợi không chỉ là thành tích thi đấu, mà còn là những mối quan hệ gắn bó được hình thành, vun đắp qua sân chơi chung. Mỗi công đoàn cơ sở có đặc thù, thế mạnh riêng; khi được kết nối sẽ góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại địa phương.

Theo ghi nhận, các nội dung thi đấu diễn ra trong không khí hào hứng, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên.

Đáng chú ý, sự tham gia của các nữ vận động viên, trong đó có những nữ cầu thủ bóng đá, mang đến nét riêng cho giải đấu. Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam, đây cũng là dịp phát huy vai trò kết nối của Câu lạc bộ nữ công Công đoàn phường, tạo cơ hội để nữ đoàn viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thể hiện sự tự tin, năng động.

Các nữ vận động viên tham gia thi đấu bóng đá mini. Ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ về định hướng duy trì giải, ông Nguyễn Tiến Cảnh, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thượng cho biết, Công đoàn phường hướng tới tổ chức sân chơi này hằng năm, gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng Mười và dịp thành lập Công đoàn phường.

“Điều chúng tôi mong muốn là sau mỗi mùa giải, các đơn vị thêm gần nhau, có thêm sự phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động công đoàn. Những kết nối từ sân đấu sẽ góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”, ông Nguyễn Tiến Cảnh chia sẻ.

Các đội thi đấu môn kéo co. Ảnh: Hoàng Vũ

Với thông điệp “Khỏe để lao động - Gắn kết để phát triển”, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời tạo thêm cầu nối để các công đoàn cơ sở đồng hành, hỗ trợ nhau trong hoạt động.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.