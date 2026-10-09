Phường Phú Thượng ra mắt họa đồ số 'Phú Thượng - Phú Gia, Nếp làng trong phố'

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt họa đồ số “Phú Thượng - Phú Gia, nếp làng trong phố”. Ảnh: Cao Kỳ

Họa đồ số được xây dựng từ các tư liệu lịch sử, hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa và quá trình phát triển của Phú Gia - Phú Thượng. Sản phẩm kết hợp phong cách tranh truyền thống với công nghệ đồ họa số hiện đại; các lớp hình ảnh được xử lý tạo chuyển động, kết hợp âm thanh, ánh sáng và yếu tố thời gian, qua đó tái hiện quá trình hình thành, phát triển của vùng đất.

Điểm đáng chú ý là họa đồ số không chỉ dừng ở việc trình chiếu hình ảnh. Tại sự kiện, các đại biểu và học sinh còn được trải nghiệm ba không gian gồm trình chiếu tác phẩm trên màn hình LED, khám phá hiện vật 3D và tương tác với không gian 360 độ. Những hình thức này giúp người xem tiếp cận lịch sử, văn hóa địa phương trực quan, sinh động hơn, đồng thời mở ra cách tìm hiểu di sản phù hợp với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh, địa phương đang phát triển theo hướng đô thị hiện đại nhưng vẫn lưu giữ những giá trị đặc trưng của làng quê xưa như đình, chùa, lễ hội, phong tục, nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ số là cách làm mới để những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong hồ sơ, hiện vật và ký ức của các thế hệ, mà còn được chuyển tải thành dữ liệu, hình ảnh và trải nghiệm có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.

Các đại biểu và học sinh trải nghiệm không gian số hóa hiện vật 3D tại đình Phú Gia. Ảnh: Cao Kỳ

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển văn hóa; hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đồng thời hướng tới đợt tuyên truyền cao điểm hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24-11-2026.

Học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua trải nghiệm tương tác không gian 360 độ. Ảnh: Cao Kỳ

Việc ra mắt họa đồ số là bước khởi đầu cho quá trình tiếp tục số hóa các giá trị văn hóa địa phương. Thời gian tới, phường sẽ quan tâm cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu về di tích, hiện vật, tư liệu văn hóa; khai thác không gian 3D, hệ thống 360, mở rộng hình thức trải nghiệm số, gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch.