Phường Phú Thượng nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà đề nghị các đại biểu đánh giá thực chất kết quả, phân biệt rõ những chỉ tiêu đã hoàn thành với nhiệm vụ đang triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp gắn với cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả cụ thể.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ phường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Đảng bộ phường đã kết nạp 43 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao; trao Huy hiệu Đảng cho 215 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm người đứng đầu.

Phường cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,4%; hoàn thành sắp xếp tổ dân phố và tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, 11/22 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt hoặc vượt kế hoạch năm, 2 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.841 tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán năm; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 10%. Đến hết ngày 30-9, lũy kế giải ngân đầu tư công đạt hơn 400 tỷ đồng.

Công tác an sinh, y tế, giáo dục tiếp tục được chú trọng. Phường duy trì không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Chương trình khám sức khỏe toàn dân đã khám cho 11.708 người, đồng thời hoàn thành chuẩn hóa 50.900 hồ sơ sức khỏe điện tử.

Các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị và giải quyết kiến nghị của người dân. Ảnh: Cao Kỳ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, giải quyết kiến nghị và chăm lo đời sống nhân dân.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Quốc Hà yêu cầu triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “sáu rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đối với các dự án đầu tư công, từng nhiệm vụ phải có tiến độ và đầu mối phụ trách. Công tác giải phóng mặt bằng cần công khai chính sách, tăng cường đối thoại và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung xử lý 5 điểm nghẽn đô thị, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giáo dục, y tế và an sinh; đồng thời tăng cường giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở và theo dõi nhiệm vụ đến kết quả cuối cùng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.