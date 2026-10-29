Phường Phú Thượng nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Tại hội nghị, Chi bộ Tổ dân phố Nhật Tảo 1 tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt Đảng trên môi trường số, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Đảng ủy phường Phú Thượng. Trong đó, việc làm sạch dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ và thuận tiện trong khai thác.

Bên cạnh kết quả bước đầu trong sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thu nộp đảng phí trực tuyến và trao đổi thông tin qua các nền tảng số, công tác chuyển đổi số vẫn còn những khó khăn như dữ liệu chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; một số đảng viên lớn tuổi còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Tại phần thảo luận, các đảng viên đã trao đổi về trách nhiệm cá nhân trong rà soát thông tin, giải pháp hỗ trợ người cao tuổi và việc bảo đảm an toàn dữ liệu trong quá trình số hóa hồ sơ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo nhấn mạnh chuyển đổi số cần được triển khai từng bước, gắn với thực tiễn hoạt động của từng chi bộ. Đồng thời đề nghị mỗi đảng viên chủ động rà soát, hoàn thiện thông tin cá nhân; phát huy tinh thần “đảng viên dìu dắt đảng viên”, trong đó đảng viên trẻ hỗ trợ những đồng chí còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Các chi bộ cần tiếp tục quán triệt chủ trương, kế hoạch về chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin và phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kết thúc hội nghị, Chi bộ Tổ dân phố Nhật Tảo 1 thống nhất tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu điện tử với hồ sơ hiện có; kịp thời báo cáo cấp ủy để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ đảng viên sử dụng các nền tảng số, thực hiện số hóa hồ sơ đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.