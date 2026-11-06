Phường Phú Thượng nâng cao chất lượng sơ tuyển nghĩa vụ năm 2027

Đợt sơ tuyển diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-11, tại Trạm Y tế phường Phú Thượng. Với sự phối hợp của các lực lượng quân sự, công an và y tế, công tác sơ tuyển được triển khai theo từng cụm dân cư, bảo đảm việc tiếp đón, kiểm tra và quản lý công dân được thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có mặt tại Trạm Y tế phường Phú Thượng để tham gia sơ tuyển sức khỏe năm 2027. Ảnh: Cao Kỳ

Theo danh sách rà soát nguồn nghĩa vụ quân sự năm 2027, phường Phú Thượng có tổng nguồn 1.425 công dân, trong đó 542 công dân đủ điều kiện sơ tuyển. Để bảo đảm các công dân thuộc diện được gọi có mặt đúng thời gian, địa điểm, Ban Chỉ huy quân sự phường đã chủ động tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng Công an và các bộ phận liên quan rà soát, cập nhật thông tin, lập danh sách và đôn đốc công dân thực hiện lệnh gọi.

Thiếu tá Công Nghĩa Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Thượng hướng dẫn công dân tham gia sơ tuyển. Ảnh: Cao Kỳ

Thiếu tá Công Nghĩa Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Thượng cho biết, việc tổ chức sơ tuyển theo từng cụm dân cư giúp đơn vị chủ động sắp xếp lịch, quản lý danh sách và điều phối công dân đến sơ tuyển theo từng nhóm. Cách làm này tạo thuận lợi cho công tác tiếp đón, hướng dẫn, phân luồng, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm; đồng thời giúp các lực lượng phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin, theo dõi tiến độ và bảo đảm không bỏ sót công dân thuộc diện được gọi.

Cùng với công tác quản lý nguồn, việc chuẩn bị các điều kiện chuyên môn phục vụ sơ tuyển cũng được phường chú trọng. Theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND, Tổ sơ tuyển sức khỏe được thành lập gồm cán bộ y tế địa phương và các bác sĩ chuyên khoa được tăng cường từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Các bác sĩ thực hiện kiểm tra thị lực, một trong những nội dung quan trọng của quy trình sơ tuyển sức khỏe. Ảnh: Cao Kỳ

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu thành lập Tổ sơ tuyển, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức tập huấn chuyên môn. Các thành viên phụ trách những nội dung như kiểm tra thể lực, khám mắt, đo thị lực, đo mạch, huyết áp và khai thác tiền sử bệnh tật, nhằm bảo đảm quá trình sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc, chính xác.

Lực lượng quân sự phường phối hợp với các bộ phận chuyên môn hướng dẫn, quản lý danh sách công dân tham gia sơ tuyển. Ảnh: Cao Kỳ

Theo kế hoạch, công dân tham gia sơ tuyển được kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực; kiểm tra dị tật, dị dạng; đo mạch, huyết áp; kiểm tra thị lực có kính và không kính, đồng thời khai thác tình trạng sức khỏe, bệnh tật và tiền sử bệnh tật của bản thân, gia đình. Kết quả được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở phân loại nguồn và triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn.

Sau khi hoàn thành sơ tuyển, Ban Chỉ huy quân sự phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả, rà soát, phân loại công dân; tham mưu lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện đề nghị khám sức khỏe tại Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự số 5 theo quy định. Việc chủ động từ khâu rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển đến phối hợp giữa các lực lượng góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.