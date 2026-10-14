Phường Phú Thượng: Hơn 13.000 người đăng ký khám sức khỏe định kỳ

Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Hà nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với định hướng chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Thời gian qua, phường Phú Thượng đã triển khai công tác khám, chăm sóc sức khỏe toàn dân gắn với Chương trình số 03-CTr/ĐU của Đảng ủy phường về phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa - xã hội giai đoạn 2025-2030.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thế Cường cho biết, địa phương đã tổ chức rà soát 15.024 hộ dân với tổng dân số 46.618 người. Trong đó, số người thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên là 36.067 người.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Qua rà soát, có 18.536 người thuộc các nhóm đối tượng 1, 2 và 5 trong diện UBND phường thực hiện chương trình khám sức khỏe; số người đăng ký khám sức khỏe định kỳ đạt 13.081 người.

Tại hội nghị, các cử tri đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe, như thủ tục đăng ký, thời gian, địa điểm tổ chức khám, chất lượng khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn điều trị.

Các cử tri đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Ảnh: PV

Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Nguyễn Tiến Mạnh và Giám đốc Trạm Y tế phường Lê Quang Trung đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Các vấn đề về tổ chức khám, tiếp nhận kết quả, tư vấn sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử được làm rõ, qua đó giúp người dân hiểu hơn về quy trình thực hiện, đồng thời tạo cơ sở để các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng phục vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Hà ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, gắn hoạt động khám với tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe sau khám; nâng cao chất lượng, tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, lâu dài.