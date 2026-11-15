Phường Phú Thượng: Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng

Dự ngày hội có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; cùng đông đảo người dân địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng hoa chúc mừng phường Phú Thượng. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn nhấn mạnh, văn hóa và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành những giá trị bền vững làm nên bản sắc, sức sống của vùng đất Phú Thượng.

Địa phương tự hào với hệ thống di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, phong tục tốt đẹp, đặc biệt là nghề làm xôi Phú Thượng nổi tiếng. Trong quá trình phát triển, phường luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa; xây dựng đô thị văn minh phải đi đôi với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng phường Phú Thượng. Ảnh: Phương Dung

Với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa đọc, giới thiệu và quảng bá di sản, làng nghề truyền thống…, ngày hội tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa của quê hương.

Đặc biệt, các tổ dân phố trên địa bàn phường đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Bữa cơm Đại đoàn kết, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm, tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình, các thế hệ trong khu dân cư.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, khẳng định, đối với Thủ đô, văn hóa và con người là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và phát triển.

Nguồn lực ấy được bồi đắp từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, từ cách ứng xử thanh lịch, văn minh, ý thức giữ gìn di sản và tinh thần tương thân tương ái. Khi người dân biết quan tâm, sẻ chia, cùng chăm lo việc chung, các giá trị văn hóa được tiếp nối và khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà tới người dân phường Phú Thượng. Ảnh: Phương Dung

Đồng chí Bùi Huyền Mai ghi nhận, đánh giá cao việc phường lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cách làm này không chỉ tạo không gian để người dân giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân trong việc chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Để những giá trị của ngày hội tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị phường Phú Thượng tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh và phát triển sinh kế cho người dân.

Phường cần quan tâm bảo tồn di tích, lễ hội, nghề truyền thống, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đối với nghề xôi Phú Thượng, cần chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ uy tín sản phẩm, đồng thời kết nối với hoạt động du lịch, trải nghiệm văn hóa. Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu lịch sử, di sản địa phương cũng cần được đẩy mạnh, nhất là để văn hóa đến gần hơn với thanh thiếu nhi.

Lãnh đạo phường Phú Thượng trao quà tới người dân. Ảnh: Phương Dung

Phường Phú Thượng bàn giao "Bức hoạ đồ số" tới các đơn vị. Ảnh: Phương Dung

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò tập hợp nhân dân, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận từ cơ sở; chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đặc biệt, cần chú trọng kết nối cư dân tại các khu đô thị với cộng đồng dân cư truyền thống, để mọi người cùng tham gia và có trách nhiệm với công việc chung của địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn...

Tiết mục đồng diễn thể thao của phụ nữ phường Phú Thượng. Ảnh: Phương Dung

Thay mặt phường Phú Thượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đại biểu trải nghiệm các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: Phương Dung

Đồng chí khẳng định, phường xác định tập trung gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.