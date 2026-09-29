Phường Phú Thượng hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp công nghệ. Nó đã đi vào từng hoạt động hằng ngày của người dân, từ thủ tục hành chính, thanh toán, mua bán đến giáo dục, y tế.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Chính vì thế, chuyển đổi số phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, công nghệ phải dễ tiếp cận, dễ sử dụng và giải quyết được vấn đề cụ thể. Điều quan trọng là các công cụ ấy có được dùng thường xuyên, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, tăng doanh thu, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, giúp trường học nâng cao chất lượng dạy và học.

Phường Phú Thượng xác định bốn nhiệm vụ.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tuyên truyền sang hướng dẫn và thực hành. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số, mua bán trực tuyến an toàn và nhận diện lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người yếu thế và tiểu thương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Thứ hai, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo nhu cầu thực tế. Các đơn vị cung cấp giải pháp được đề nghị tư vấn, hướng dẫn trực tiếp để sau hội nghị có đơn vị chọn được giải pháp phù hợp và bắt tay vào sử dụng ngay.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học và làng nghề. Nhà trường ứng dụng công nghệ vào quản trị, dạy học và phát triển kỹ năng số an toàn cho học sinh. Làng nghề từng bước số hóa sản phẩm, giá trị văn hóa, gắn bảo tồn với quảng bá và phát triển thương hiệu trên môi trường số.

Thứ tư, xây dựng chuyển đổi số từ tổ dân phố. Phường tiếp tục triển khai mô hình "Tổ dân phố số" trên nền tảng iHanoi, đánh giá hiệu quả bằng số người thực sự sử dụng, số yêu cầu được giải quyết, thời gian phản hồi và mức độ hài lòng của người dân.

Viettel trình bày giải pháp hỗ trợ về chuyển đổi số cho các trường học trên địa bàn trên nền tảng Viettel Tammi . Ảnh: Cao Kỳ

Tại hội nghị, các đơn vị tư vấn hỗ trợ cũng đã trình bày nhưng giải pháp công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, làng nghề truyền thống, trường học.

Cụ thể, Viettel giới thiệu giải pháp cho các trường học trên nền tảng Viettel Tammi. MISA trình bày giải pháp cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. BIDV giới thiệu giải pháp quản lý bán hàng, thanh toán số và ưu đãi tín dụng. Sau các phần trình bày, các đơn vị dành một giờ tư vấn trực tiếp cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp, làng nghề và nhà trường.

UBND phường Phú Thượng cam kết đồng hành, kết nối các nguồn lực để người dân và doanh nghiệp biết sử dụng công nghệ và thực sự hưởng lợi. Bên cạnh đó, phường kỳ vọng hình thành sự kết nối thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, nhà trường, làng nghề, hộ kinh doanh và người dân.