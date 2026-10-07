Phường Phú Thượng gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Hữu Sinh, Chủ nhiệm Chính trị, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tá Bạch Văn Trà, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ quân đội nghỉ hưu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Cao Kỳ

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Ngày 19-10-1946, Chiến khu XI được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng vũ trang Hà Nội. Trong những ngày toàn quốc kháng chiến, quân và dân Thủ đô đã chiến đấu kiên cường với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Các đại biểu xem phóng sự, ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Cao Kỳ

Tại phường Phú Thượng, công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Lực lượng vũ trang phường thường xuyên duy trì huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh, truyền thống 80 năm của lực lượng vũ trang Thủ đô là tài sản tinh thần quý báu, là nguồn động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà tặng quà tri ân các đại biểu, cán bộ quân đội nghỉ hưu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ảnh: Cao Kỳ

Đồng chí Nguyễn Quốc Hà đề nghị lực lượng vũ trang phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vũ trang phường Phú Thượng ngày càng vững mạnh.

Thay mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Như Chiến, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và tin tưởng thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cao Kỳ

Nhân dịp này, phường Phú Thượng đã trao quà tri ân các đại biểu, cán bộ quân đội nghỉ hưu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô.