Thời gian qua, phường Phú Thượng tiến hành xây dựng mở rộng tuyến đường từ ngõ 343 đến 409 đường An Dương Vương. Tuy nhiên, quá trình thi công đã phát sinh một số bất cập về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, quá trình thi công dự án mở rộng tuyến đường đang bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu và phương án tổ chức thi công chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân.

Khu vực công trường dự án, ghi nhận ngày 19-11. Ảnh: HL

Một số người dân cho biết, dự án chính thức được khởi công từ tháng 5-2026, nhưng mãi đến tháng 9 cùng năm mới bắt đầu tiến hành quây rào, đục phá mặt đường để đào rãnh chôn cống. Việc đào xới mặt đường, dựng hàng rào chắn nhưng không triển khai cuốn chiếu khiến lối đi bị thu hẹp, gây khó khăn cho người dân di chuyển qua khu vực. Nếu đơn vị thi công tổ chức đào, đặt cống, hoàn trả mặt bằng và tập kết vật liệu gọn theo từng đoạn thì sẽ hạn chế đáng kể tình trạng cản trở giao thông.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng, mở rộng tuyến đường nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc đi lại lâu dài. Tuy nhiên, cách thức triển khai chưa hợp lý, thi công kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều bất tiện trong đi lại và sinh hoạt của người dân", bà N.T.H, người dân trong khu vực chia sẻ.

Việc tổ chức thi công khiến đi lại của người dân gặp khó khăn, ghi nhận ngày 21-11. Ảnh: HL

Đặc biệt, người dân cũng bày tỏ lo ngại trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp như cháy, nổ hoặc có người cần cấp cứu, việc tuyến đường bị rào chắn, đào xới và thu hẹp lối đi có thể gây khó khăn cho xe cứu hỏa, xe cứu thương tiếp cận hiện trường. Vì vậy, người dân mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công điều chỉnh phương án tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm duy trì lối đi an toàn, thông suốt trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công lắp đặt biển thông tin tại khu vực triển khai dự án, trong đó công khai đầy đủ các nội dung như tên dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện. Việc công khai thông tin không chỉ giúp người dân nắm rõ quy mô, mục tiêu và lộ trình triển khai công trình mà còn tạo điều kiện để cộng đồng giám sát quá trình thi công, kịp thời phản ánh những bất cập phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan, bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), trong các ngày 19 và 21-11 tại công trường cho thấy, đơn vị thi công đã triển khai một số hạng mục. Tại khu vực thi công, mặt đường đã được đục phá, một số đoạn được đào rãnh để triển khai hạng mục chôn cống, hệ thống rào chắn được dựng lên nhằm khoanh vùng công trường. Công nhân và máy móc đang tiếp tục thực hiện các phần việc theo phương án thi công.

Việc tổ chức thi công tại một số vị trí khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng nhất định đến việc lưu thông của người dân, ghi nhận ngày 21-11. Ảnh: HL

Tuy nhiên, việc tổ chức thi công tại một số vị trí vẫn khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng nhất định đến việc lưu thông của người dân. Đáng chú ý, tại những đoạn đã đào xới, nếu không được triển khai liên tục, sớm hoàn trả mặt bằng hoặc có phương án bố trí lối đi tạm hợp lý sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào giờ cao điểm và khi có phương tiện cần lưu thông khẩn cấp. Bên cạnh đó, việc bố trí biển thông tin công trình, công khai tiến độ và các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cũng là vấn đề cần được quan tâm, giúp người dân thuận tiện theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án.

Liên quan đến việc này, ngày 10-11-2026, ông Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng đã ký văn bản gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng (nhà thầu thi công di chuyển, hạ ngầm hệ thống điện), Công ty TNHH Công nghệ & Dịch vụ viễn thông Miền Bắc (nhà thầu di chuyển, hạ ngầm hệ thống thông tin), Công ty cổ phần công trình văn hoá và hạ tầng Hà Nội (đơn vị thi công di chuyển hệ thống nước sạch), Công ty cổ phần công trình 207 (đơn vị thi công xây dựng tuyến đường) và Công ty cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng C&E (nhà thầu tư vấn giám sát), về việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, các nhà thầu thi công dự án đã có các buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng: Cam kết đảm bảo thông tuyến dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 343 đến 409 đường An Dương Vương trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi (22-1-2027).

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng nhận thấy tiến độ thi công của các nhà thầu trên công trường chưa được triển khai quyết liệt dẫn đến có thể không đảm bảo được tiến độ đã cam kết.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng yêu cầu các nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết để đảm bảo đúng như cam kết gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và nhà thầu tư vấn giám sát trước ngày 15-11-2026 để theo dõi, giám sát. Đồng thời tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để tổ chức thi công tăng ca, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án; đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và trật tự giao thông tại khu vực thi công.

Trong khi đó, đối với nhà thầu tư vấn giám sát cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công của dự án; tổ chức giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật.