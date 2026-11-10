Phường Phú Thượng đón đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu (Hàn Quốc)

Đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu do ông Yeo Bong-moo, Chủ tịch Hội đồng quận làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Quốc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng cùng đại diện lãnh đạo địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cao Kỳ

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hà bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu đến thăm, làm việc tại phường Phú Thượng; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, giao lưu và hợp tác giữa hai địa phương.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Phú Thượng, ông Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là các giá trị lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống gắn với quá trình phát triển đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cao Kỳ

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao, việc đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ vào hoạt động của chính quyền cơ sở được phường Phú Thượng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Hà bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong các lĩnh vực quản trị đô thị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa phường Phú Thượng và quận Jongno-gu ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trưởng đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu Yeo Bong-moo trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của phường Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu, ông Yeo Bong-moo trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và tình cảm chân thành của lãnh đạo phường Phú Thượng dành cho đoàn. Ông bày tỏ vui mừng khi có dịp đến thăm, tìm hiểu về đời sống văn hóa và những nét đặc trưng của địa phương.

Ông Yeo Bong-moo mong muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đô thị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu tham quan Đình Phú Gia, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Ảnh: Cao Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu đã tham quan chùa Bà Già, đình Phú Gia, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Những công trình này không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc mà còn góp phần lưu giữ những dấu ấn lịch sử, truyền thống của vùng đất Phú Thượng.

Đoàn cũng đến thăm một gia đình làm xôi truyền thống tại làng nghề xôi Phú Thượng, tìm hiểu quy trình chế biến món ăn đặc trưng của địa phương. Hoạt động này là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực, sự khéo léo và tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của người dân Phú Thượng đến bạn bè quốc tế.

Phường Phú Thượng đón đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu (Hàn Quốc)

Tiếp đó, đoàn tham quan phòng học STEAM tại Trường THCS Phú Thượng, tìm hiểu hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới phương pháp giáo dục. Mô hình học tập kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học cho thấy sự quan tâm của nhà trường trong việc phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Đoàn đại biểu Hội đồng quận Jongno-gu tham quan phòng học STEAM tại Trường THCS Phú Thượng, tìm hiểu mô hình giáo dục ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Cao Kỳ

Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa hai địa phương. Qua các hoạt động trao đổi và tham quan thực tế, hình ảnh Phú Thượng với những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ song hành cùng quá trình đổi mới, phát triển tiếp tục được giới thiệu đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.