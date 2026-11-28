Một gian hàng ẩm thực và bánh dân gian 3 miền. (Ảnh: HÀ CHÂU)

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của Thành phố Hồ Chí Minh (Vibrant Ho Chi Minh City). Sự kiện quy tụ khoảng 120 gian hàng ẩm thực, thương mại và nghệ thuật.

Hoạt động này nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, gìn giữ di sản và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, an toàn tại Công viên đường Hiền Vương.

Đây là dịp để các cơ sở sản xuất, kinh doanh địa phương trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người dân và du khách; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh kết nối với người tiêu dùng, kích cầu mua sắm dịp cuối năm, hướng tới Tết Đinh Mùi 2027, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, người dân và du khách có thể trải nghiệm, thưởng thức đặc sản vùng miền và mua sắm tại nhiều không gian: Không gian ẩm thực ba miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và khu ẩm thực quốc tế).

Người dân tìm mua các mặt hàng gia dụng được khuyến mại. (Ảnh: HÀ CHÂU)

Tiếp đó, Không gian trải nghiệm văn hóa và làng nghề, với các khu vực: Khu nghề nông truyền thống (tái hiện khung cảnh đồng quê với các nông cụ như cối đá, bàn xay, máy tuốt lúa…); khu làng nghề gốm Bát Tràng; khu làng nghề bánh tráng (du khách có thể tự tay thực hiện một số công đoạn đơn giản); khu văn hóa truyền thống (giới thiệu khăn rằn Tây Đô, tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, các sản phẩm thủ công truyền thống…) và khu nghệ thuật tương tác.

Cùng với đó là không gian mua sắm, kích cầu và kết nối sản phẩm, gồm các khu vực: khu doanh nghiệp địa phương; khu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; khu mua sắm và quà tặng; khu xúc tiến thương mại.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 6/12/2026; dự kiến thu hút từ 50.000 đến 70.000 lượt khách tham quan (bình quân 5.500-7.800 lượt khách/ngày).