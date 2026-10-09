Phường Phủ Lý diễn tập thực binh phương án thực hành chiến đấu phòng thủ

Các đại biểu dự Diễn tập xử trí tình huống giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Trần Minh Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý.

Các đại biểu dự Diễn tập thực binh lực lượng vũ trang phường Phủ Lý phối hợp với các lực lượng tiến công địch đổ bộ đường không.

Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương…

Tình huống giả định giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường.

Tại buổi diễn tập, lực lượng Công an phường tổ chức diễn tập xử lý tình huống “Giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự”. Theo phương án, cuộc diễn tập được thực hiện theo tình huống giả định, đó là: Cùng với một số địa phương trong tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn phường Phủ Lý tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp; liên tiếp xuất hiện, lan truyền nhiều thông tin có nội dung kích động quần chúng nhân dân xuống đường tuần hành, biểu tình…

Tình huống giả định đám đông gây biểu tình.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an phường Phủ Lý, sau gần 1 giờ, cuộc diễn tập phương án “Giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự” năm 2026 phường Phủ Lý đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác.

Lực lượng vũ trang phường Phủ Lý phối hợp với các lực lượng diễn tập thực binh tiến công địch đổ bộ đường không.

Tiếp đó, lực lượng dân quân cơ động phường tổ chức diễn tập xử lý tình huống “Lực lượng vũ trang phường Phủ Lý phối hợp với các lực lượng tiến công đổ bộ đường không khu vực tổ dân phố”. Theo phương án, diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Cơ động lực lượng từ vị trí bố trí chiến đấu vào triển khai đội hình tiến công. Giai đoạn 2: Thực hành nổ súng tiến công. Giai đoạn 3: Làm chủ trận đánh và lui quân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phần diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không khu vực tổ dân phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn đối với người và phương tiện.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường, các ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang phường thực hiện nhiệm vụ chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng-an ninh. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân cơ động, lực lượng công an, y tế…, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, phường Phủ Lý tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, phường Phủ Lý tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Nhằm động viên, khích lệ các lực lượng tham gia diễn tập, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, phường Phủ Lý đã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.