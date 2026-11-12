Phường Phú Lương xử lý triệt để vi phạm theo Kết luận 114

Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, từ nguồn huy động xã hội hóa gần 1,3 tỷ đồng, phường Lào Cai đã hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 5 nhà được hỗ trợ năm 2025, còn lại được thực hiện trong năm 2026.