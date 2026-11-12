Phường Phú Lương xử lý triệt để vi phạm theo Kết luận 114
Thực hiện Kết luận 114 và Kế hoạch 363 của thành phố, phường Phú Lương đã tập trung vào thống kê các nhóm vi phạm, tồn tại chủ yếu được xác định gồm: xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, công trình không đảm bảo quy định về trật tự xây dựng... Qua đó thực hiện phân loại, lập danh sách, đưa ra lộ trình xử lý theo đúng theo quy định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-phu-luong-xu-ly-triet-de-vi-pham-theo-ket-luan-114-24626111210343341.htm