Với chủ đề “Phú Lương - Bản hòa ca đoàn kết và tự hào”, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Phú Lương là dịp để người dân các tổ dân phố gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp văn hóa quê hương, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương Lương Mạnh Sơn phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Bích Hương

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Phú Lương tổ chức 5 không gian văn hóa đặc sắc. Nổi bật là không gian “Giai điệu Việt” với các chương trình nghệ thuật, dân ca, múa truyền thống; “Chạm vào di sản” với workshop tranh Đông Hồ và trưng bày sản phẩm địa phương; “Khỏe để dựng xây” với các hoạt động dân vũ, khiêu vũ thể thao, võ thuật, kéo co; “Hương vị Việt” giới thiệu ẩm thực truyền thống và “Sắc Việt sáng tạo” với các hoạt động trưng bày sách, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số.

Phường Phú Lương khen thưởng các tổ dân phố văn hóa. Ảnh: Bích Hương

Trước đó, tối 21-11, hội diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề “Phú Lương - Bản hòa ca đoàn kết và tự hào” quy tụ 17 đội văn nghệ đến từ 17 tổ dân phố, mỗi đội mang đến một tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo phường Phú Lương khen thưởng đơn vị giành giải Nhất trưng bày sách và sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: Bích Hương

Trong ngày 22-11, người dân, đặc biệt là các em học sinh tìm hiểu di sản, trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, tham quan không gian trưng bày sách, ứng dụng công nghệ, đồng thời tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở phường Phú Lương diễn ra sôi nổi trong ngày cuối tuần. Ảnh: Bích Hương

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương Lương Mạnh Sơn cho biết, địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì sức lan tỏa của các hoạt động văn hóa, thể thao. Trong đó, chú trọng duy trì sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh; phối hợp với nghệ nhân, người am hiểu lịch sử địa phương giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; quan tâm hỗ trợ các hộ khó khăn, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Người dân phường Phú Lương trải nghiệm làm tranh Đông Hồ. Ảnh: NM

Với chuỗi hoạt động phong phú, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Phú Lương năm 2026 góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố tình đoàn kết và xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển.