Phường Phú Lương, Hà Nội: Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ hẹp
Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, TP Hà Nội vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh số 14, ngõ 7, tổ dân phố Quang Lãm. Đây là địa bàn nằm sâu trong ngõ nhỏ, mật độ dân cư đông đúc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-phu-luong-ha-noi-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-cnch-tai-nha-o-ket-hop-kinh-doanh-trong-ngo-hep-post670729.antd