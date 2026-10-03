Phường Phú Lương, Hà Nội: Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ hẹp

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH, 4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm “Ngày toàn dân PCCC, CNCH” (4/10/2001 - 4/10/2026), những ngày qua, không khí thi đua sôi nổi, trách nhiệm đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.