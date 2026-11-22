Theo UBND phường Phú Lương, 5 dự án gồm: Nhà ở xã hội tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh, diện tích khoảng 3.497m², vốn đầu tư 268,941 tỷ đồng; nhà ở xã hội B9 Phú Lương, diện tích khoảng 3.283m², vốn đầu tư 293,369 tỷ đồng; nhà ở xã hội tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Hạ Khâu, diện tích khoảng 4.600m², vốn đầu tư 341,974 tỷ đồng; nhà ở xã hội Phú Lãm, diện tích khoảng 4.984,6m², vốn đầu tư 874,153 tỷ đồng và Khu nhà ở xã hội tập trung Phú Lương, diện tích khoảng 13,81ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 3.699,856 tỷ đồng.

Trong đó, 3 dự án tại các khu đấu giá Đống Đanh, B9 Phú Lương và Hạ Khâu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất và đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, dự kiến khởi công trong tháng 11-2026.

Đáng chú ý, Khu nhà ở xã hội tập trung Phú Lương được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 5956/QĐ-UBND ngày 27-10-2026. Dự án có khoảng 6,16ha đất chung cư nhà ở xã hội, tiến độ thực hiện từ quý IV-2026 đến quý IV-2030; hiện đang chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, trên địa bàn phường đã có Khu nhà ở xã hội Phú Lãm do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, diện tích đất 45.122m², quy mô 1.902 căn hộ, hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đối với 4 dự án nhà ở xã hội đang ở giai đoạn đề xuất, tổng diện tích đất khoảng 14,48ha, tổng vốn đầu tư đề xuất khoảng 9.528,884 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 14.536 người. Hiện, các dự án này hiện trong tình trạng tạm dừng.

Về nhu cầu tái định cư, UBND phường Phú Lương dự kiến cần khoảng 21,3ha đất để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, hạ tầng và nhà ở xã hội. Trong đó, các tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi của thành phố dự kiến có khoảng 707 hộ cần bố trí tái định cư, tương ứng khoảng 6,3ha đất; các dự án thuộc phân cấp đầu tư của phường và dự án nhà ở xã hội cần bổ sung khoảng 15ha.

Để đáp ứng nhu cầu này, phường đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, quy mô khoảng 12,58ha, dự kiến bố trí 440 lô đất tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 566,456 tỷ đồng.

Phường Phú Lương lấy ý kiến người dân về quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà ở xã hội Phú Lãm. Ảnh: Phú Lương

Bên cạnh đó, UBND phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư Trinh Lương tại Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 3-11-2026, với diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 2,8375ha, dự kiến bố trí 153 lô đất ở tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 123,851 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2029. Như vậy, tổng quy mô 2 dự án khoảng 593 lô đất, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tái định cư trên địa bàn.

UBND phường Phú Lương cũng xác định khó khăn lớn hiện nay là hạ tầng kết nối các dự án nhà ở xã hội chưa đồng bộ. Nhu cầu vốn đầu tư 3 tuyến đường kết nối khoảng 408,782 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối ngân sách phường.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường kiến nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh thẩm định hồ sơ các dự án nhà ở xã hội đã được giao đất; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu tái định cư vào kế hoạch tổng thể giai đoạn 2026-2030; Sở Tài chính tham mưu thành phố bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các tuyến đường kết nối và hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.