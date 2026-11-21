Dịp này, phường cũng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống với sự tham gia của 50 nghệ sĩ, nghệ nhân và người yêu nghệ thuật, hướng tới bảo tồn, truyền dạy các loại hình nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.

Gìn giữ di sản trong quá trình đô thị hóa

Phường Phú Diễn hiện có 11 di tích, trong đó 7 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 1 di tích cấp thành phố và 3 di tích trong danh mục kiểm kê; 6 di sản văn hóa gồm 4 lễ hội truyền thống, 2 tri thức dân gian. Địa phương còn lưu giữ 24 di sản tư liệu, 32 đạo sắc phong và có 1 nghệ nhân ưu tú thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt. Đây là nguồn tài sản văn hóa có giá trị, gắn với lịch sử hình thành và đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư.

Chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục truyền thống. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Chu Việt Dũng, năm 2026, phường đã thành lập Ban Quản lý di tích và kiện toàn 5 tiểu ban quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích. Công tác quản lý lễ hội được triển khai theo quy định; 2 lễ hội truyền thống diễn ra an toàn, với 100% kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đáng chú ý, phường đã thực hiện số hóa 100% di sản văn hóa trên nền tảng HanoiGo; tổ chức livestream quảng bá Di tích quốc gia đình Mai Dịch, thu hút gần 3.000 lượt theo dõi. Việc ứng dụng công nghệ VR360/3D để số hóa hiện vật, kiến trúc chùa Đình Quán với kinh phí 500 triệu đồng cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản bằng phương thức mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng phát biểu. Ảnh: Quỳnh Anh

Cùng với công tác quản lý và số hóa, đầu tư tu bổ di tích được địa phương quan tâm. Phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án di tích giai đoạn 2026-2031 với tổng mức đầu tư 247.202 triệu đồng; đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo đình Đức Diễn và hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo đình Đình Quán.

Đình Đình Quán là di tích có lịch sử hơn 300 năm, được khởi dựng vào đầu thế kỷ XVIII dưới thời Lê Trung Hưng, thờ đức Thành hoàng làng Bạch hạc Tam Giang và Hậu thần Thân Ý. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, cần được tu bổ để bảo vệ các giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Khởi công ngày 14-8-2025, dự án có tổng mức đầu tư 25.079 triệu đồng, thực hiện tu bổ, tôn tạo các hạng mục như đại đình, phương đình, nghi môn, tả - hữu mạc, nhà bia, văn chỉ, nhà thủ từ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và phòng cháy, chữa cháy. Công trình hoàn thành ngày 31-8-2026, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo đình Đình Quán. Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ những vướng mắc về địa giới di tích, bảo đảm an toàn công trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, cần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ tài sản văn hóa chung.

Những yêu cầu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh đô thị hóa nhanh đang tạo sức ép lên không gian di tích, cảnh quan truyền thống và điều kiện bảo quản hiện vật. Bảo tồn vì thế không chỉ dừng ở tu bổ công trình mà còn cần duy trì hoạt động văn hóa, thực hành và trao truyền những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Kết nối nghệ sĩ, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần cộng đồng

Một nội dung đáng chú ý tại chương trình là công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Phú Diễn. Được thành lập theo quyết định của UBND phường ngày 21-10-2026, câu lạc bộ hiện có 50 thành viên, gồm các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật truyền thống. Các thành viên tham gia nhiều loại hình như tuồng, chèo, xẩm, cải lương.

Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Nguyễn Văn Hải trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Phú Diễn. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo ông Nguyễn Năng Hùng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 22 Mai Dịch, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Phú Diễn, câu lạc bộ được hình thành trên cơ sở tập hợp đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân và người yêu nghệ thuật tại tổ dân phố 22 Mai Dịch – nơi có các đoàn nghệ thuật truyền thống hoạt động. Mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ là phục dựng, gìn giữ các loại hình nghệ thuật để phục vụ sự kiện của địa phương và thành phố mà quan trọng hơn là tổ chức truyền dạy cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thời gian tới, câu lạc bộ dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ hoạt động của phường, tham gia giao lưu với các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của thành phố; đồng thời hướng tới phối hợp với các trường học, tổ chức hoạt động truyền dạy nghệ thuật trong cộng đồng.

Việc thành lập câu lạc bộ tạo thêm không gian để các nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa ở cơ sở. Với sự hiện diện của những người có kinh nghiệm biểu diễn, thực hành các loại hình nghệ thuật truyền thống, hoạt động truyền dạy có điều kiện gắn với thực tiễn nghề nghiệp, giúp người học không chỉ tiếp cận tác phẩm mà còn hiểu hơn về giá trị và cách thức thực hành nghệ thuật.

Đây cũng là hướng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng phát huy nguồn lực con người, xây dựng môi trường văn hóa và đưa các giá trị văn hóa vào đời sống. Từ việc gìn giữ những công trình như đình Đình Quán đến việc tập hợp nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia truyền dạy, Phú Diễn đang mở rộng cách tiếp cận bảo tồn di sản: Không chỉ giữ lại những dấu tích của quá khứ mà còn tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, trao truyền và hiện diện trong đời sống hôm nay.