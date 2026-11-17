Tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Phong Châu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng trở thành nét sinh hoạt quen thuộc. Từ những buổi tập dân vũ, dưỡng sinh đến các trận giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá..., người dân tích cực tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, củng cố tình đoàn kết trong khu dân cư.

Các tiết mục múa hát tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo không khí đoàn kết, vui tươi và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Phường Phong Châu hiện có 10 tổ dân phố với 9.248 hộ, hơn 32.000 người. Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phường chú trọng triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, đề cao vai trò chủ thể của người dân thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thực hiện quy ước, hương ước và giữ gìn cảnh quan môi trường.

Hiện nay, 10/10 tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Toàn phường duy trì 10 đội văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, 25 câu lạc bộ dân vũ, 3 câu lạc bộ dưỡng sinh và 35 đội bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá... Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên tại tất cả các tổ dân phố. Phường đang triển khai các bước xây dựng 10 nhà văn hóa phù hợp với mô hình tổ dân phố mới; trong đó, nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thạch chuẩn bị khánh thành, với đầy đủ phòng làm việc, hội trường và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức đa dạng, gắn với những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Năm 2026, phường tổ chức 3 chương trình giao lưu văn hóa, đốt lửa trại, bắn pháo hoa và giao lưu thể thao nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Các nữ vận động viên tham gia giao lưu bóng chuyền hơi, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Trường Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phong Châu cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phải xuất phát từ nhu cầu và sự tự giác của người dân. Vì vậy, phường chú trọng duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tạo điều kiện để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đồng thời gắn phong trào với xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh.

Cùng với đó, phường quan tâm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động các gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước tại khu dân cư. Các mô hình “Tổ dân phố đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngôi nhà xanh”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Đoạn đường tự quản” được triển khai, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước khu dân cư đạt từ 93% trở lên.

Những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa được thể hiện qua việc bình xét các danh hiệu. Năm 2026, cả 10/10 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%. Đây là kết quả từ sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Ông Hoàng Văn Luận - Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Xuân cho biết: Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thể thao đã tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tăng cường sự gắn bó, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Hội viên Cựu chiến binh tham gia vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần, phường còn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà; riêng dịp Tết Nguyên đán, tổng kinh phí hỗ trợ trên 400 triệu đồng. Các mô hình chăn nuôi dê, phụ nữ liên kết phát triển cây trồng, con giống tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Bà Đàm Thị Hồng Thúy, Tổ dân phố Phú Điền chia sẻ: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư mang lại niềm vui, tạo cơ hội để người dân giao lưu, gắn kết. Bản thân bà tích cực tham gia các hoạt động chung, vận động gia đình thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành quy ước của tổ dân phố.

Thời gian tới, phường Phong Châu tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố trong vận động nhân dân tham gia. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, thực hiện tốt quy ước, hương ước, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.