Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu một hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư, dựa trên cơ chế phản ứng hóa học được ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp. Phương pháp sử dụng dung dịch sắt nano-carbon CNSI-Fe, được tiêm trực tiếp vào khối u nhằm thúc đẩy quá trình phá hủy tế bào ung thư.

Theo nghiên cứu công bố ngày 1/10 trên tạp chí Signal Transduction and Targeted Therapy, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I được tiến hành tại 3 bệnh viện ở Trung Quốc, với 19 bệnh nhân mắc các loại ung thư khác nhau. Trong số này, 16 người mắc ung thư di căn giai đoạn IV và tất cả đều từng trải qua ít nhất 2 liệu trình điều trị toàn thân.

Kết quả cho thấy ở 16/19 bệnh nhân, khối u ngừng phát triển, tương đương tỷ lệ kiểm soát bệnh là 84,2%. Hai bệnh nhân có khối u thu nhỏ, đưa tỷ lệ đáp ứng khách quan (tức khối u giảm kích thước theo tiêu chí đánh giá) lên 10,5%.

Phương pháp tiêm sắt nano-carbon, kiểm soát khối u ở 84% bệnh nhân ung thư.

Tận dụng phản ứng hóa học để phá hủy tế bào ung thư

Ý tưởng của phương pháp bắt nguồn từ khả năng phản ứng của sắt với hydrogen peroxide, tạo ra các gốc hydroxyl có thể phân hủy các phân tử hữu cơ. Nhóm nghiên cứu kết hợp sắt với dung dịch tiêm nano-carbon để tạo thành CNSI-Fe, sử dụng sắt hóa trị hai làm thành phần hoạt tính.

Theo nhóm nghiên cứu, các phản ứng tạo gốc tự do có thể gây tổn thương màng tế bào khối u, thúc đẩy một dạng chết tế bào phụ thuộc vào sắt gọi là ferroptosis. Trong khi đó, tế bào bình thường có các hệ thống chống oxy hóa, chẳng hạn như glutathione, giúp hạn chế một phần tổn thương này.

Các thí nghiệm trên động vật trước đó ghi nhận CNSI-Fe có khả năng ức chế sự phát triển khối u trong sáu mô hình, bao gồm ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, kết quả trên động vật không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị đã được xác lập ở người.

Còn nhiều bước trước khi xác định hiệu quả điều trị

Thử nghiệm giai đoạn I ghi nhận đau tại vị trí tiêm ở 89,5% bệnh nhân và tăng huyết áp ở 52,6%. Một bệnh nhân rút khỏi nghiên cứu do phản ứng quá mẫn. Nhóm nghiên cứu không ghi nhận độc tính nghiêm trọng đối với hệ tạo máu, gan hoặc thận trong thử nghiệm này.

Giáo sư Wang Yongsheng, điều tra viên chính của nghiên cứu, đánh giá CNSI-Fe có hồ sơ an toàn thuận lợi và cho thấy tiềm năng chống khối u. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nghiên cứu đơn nhóm còn hạn chế và cần được kiểm chứng bằng các thử nghiệm ngẫu nhiên ở giai đoạn II và III.

Theo thông tin được công bố, thử nghiệm giai đoạn II đang được tiến hành tại 10 bệnh viện ở Trung Quốc với 52 bệnh nhân nhằm tiếp tục đánh giá độ an toàn và hiệu quả của phương pháp này.

Kết quả ban đầu mở ra hướng nghiên cứu mới cho những bệnh nhân có khối u rắn kháng trị, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định phương pháp này có thể thay thế các liệu pháp ung thư hiện hành. Hiệu quả thực tế và lợi ích lâu dài vẫn cần được xác định thông qua các nghiên cứu tiếp theo.