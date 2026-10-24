Phường Phan Thiết làm rõ phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường TH Phú Trinh

Hình ảnh khay ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học (TH) Phú Trinh (phường Phan Thiết) cùng những phản ánh về chất lượng bữa ăn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Suất ăn bán trú tại Trường TH Phú Trinh phụ huynh phản ánh vào trưa ngày 23/10

Theo cơ quan chức năng phường Phan Thiết, ngày 23/10, phát hiện tài khoản Facebook “B. Th.” đăng tải bài viết có nội dung “Nhìn suất ăn bán trú của con thật sự không chấp nhận nổi”, kèm hình ảnh khay ăn của học sinh.

Chủ tài khoản là bà T.T.H.L, có 2 con đang học tại Trường TH Phú Trinh. Sau khi xem hình ảnh bữa ăn của các con được phụ huynh chia sẻ, bà L cảm thấy chưa bảo đảm chế độ dinh dưỡng nên đăng bài phản ánh, mong cơ quan chức năng xác minh.

Qua làm việc với Ban Giám hiệu Trường TH Phú Trinh, cơ quan chức năng phường xác định hình ảnh đăng tải là khay ăn bán trú ngày 23/10 của nhà trường tại cơ sở số 45 đường Lương Văn Năm, phường Phan Thiết.

Theo thông tin từ nhà trường, sau khi sáp nhập các trường, Trường TH Phú Trinh ký hợp đồng với Công ty TNHH N.Đ cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh, với mức 36.000 đồng/học sinh/ngày, gồm bữa trưa và bữa ăn xế. Việc mua thực phẩm, chế biến và chia suất ăn có sự giám sát của Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trong 2 ngày 22 và 23/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm liên quan.

Cơ quan chức năng phường cho biết, sau khi làm việc, bà L đã gỡ bài đăng trên Facebook. Đồng thời, đề xuất Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra việc cung cấp bữa ăn bán trú tại trường, chú trọng chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn và việc chấp hành các quy định liên quan.

Cơ quan chức năng phường tiếp tục nắm tình hình, xác minh các nội dung phản ánh, phối hợp với nhà trường nhằm kịp thời làm rõ thông tin, ổn định dư luận.

Về phía nhà trường, trong báo cáo nhanh gửi Chủ tịch UBND phường Phan Thiết ngày 23/10, Ban Giám hiệu Trường TH Phú Trinh cho biết đang rà soát, đối chiếu hình ảnh được đăng tải với thực tế tổ chức ăn bán trú tại phân hiệu ở số 114 đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhà trường nêu chưa đủ căn cứ để kết luận toàn bộ nội dung phản ánh đúng, sai hoặc sai lệch và sẽ báo cáo bổ sung sau khi hoàn tất xác minh.

Trường Tiểu học Phú Trinh hiện có 02 cơ sở hoạt động, gồm: cơ sở chính số 05, đường Lương Văn Năm và phân hiệu số 114, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Thiết.