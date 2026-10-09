Phường Phan Rang triển khai xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026

Chiều 9-10, UBND phường Phan Rang tổ chức hội nghị triển khai xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn phường năm 2026.

Tại hội nghị, Phòng Văn hóa - Xã hội phường triển khai các tiêu chí, điều kiện, trường hợp không xét tặng và tiến độ thực hiện. Hội nghị cũng phổ biến các trường hợp không được xét tặng theo Nghị định số 86/2023 của Chính phủ, đồng thời hướng dẫn quy trình bình xét, lập hồ sơ và công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 25-10, 31 tổ dân phố tổ chức họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, lập hồ sơ và niêm yết công khai theo quy định; đồng thời gửi hồ sơ về UBND phường để thẩm định trước ngày 30-10. Việc công khai danh sách đề nghị công nhận và hoàn tất các thủ tục xét tặng được thực hiện trong tháng 11-2026, bảo đảm tiến độ theo hướng dẫn của cấp trên.