Phường Phan Rang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên Tổ dân phố 12-18

Chiều 7-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại liên Tổ dân phố 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).

Tham dự ngày hội có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Liên Tổ dân phố 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hiện có 3.539 hộ với 11.994 nhân khẩu.

Trong năm, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, 100% tuyến đường trong liên tổ được bê tông hóa, hệ thống thoát nước được bảo đảm; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 98% trở lên. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết giữa người dân.

Lãnh đạo phường Phan Rang tặng hoa chúc mừng liên Tổ dân phố 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được thực hiện thông qua việc vận động người dân đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; duy trì thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công vào dịp lễ, Tết và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, phong trào “Xây dựng Liên tổ dân phố 3 không” với các nội dung: Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục, lạc hậu trong việc cưới, việc tang được người dân hưởng ứng.

Liên tổ duy trì các tổ tự quản về an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tổ chức vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc đường hoa, tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm hằng tuần. Năm 2026, liên tổ có 14 thanh niên trúng tuyển, lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 thanh niên được kết nạp Đảng; giới thiệu 9 đoàn viên, hội viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận liên tổ dân phố phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2027; đồng thời công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang về công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026; biểu dương, tặng giấy khen cho 35 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo phường Phan Rang trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 29 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.