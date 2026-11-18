Ngày 18-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp tổ chức thực hiện tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, kịp thời tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan chức năng. Hoạt động “Tháng nghe dân nói” và nền tảng “Mặt trận số” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình “Hạt gạo yêu thương” duy trì vận động khoảng 350kg gạo mỗi tháng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các mô hình: “Tuyến đường hoa giấy”, “Ánh sáng bình yên”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường cờ kiểu mẫu”, “Ngày Chủ nhật xanh”... tiếp tục được triển khai, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân một hành động đẹp, mỗi gia đình một việc làm tốt, mỗi tổ dân phố một công trình, phần việc thiết thực”, nhằm kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lấy Nhân dân làm trung tâm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đổi mới hoạt động của Mặt trận, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng phường Phan Rang văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội năm 2026; trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND phường khen thưởng 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao năm 2026; đồng thời công nhận 31 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026.