Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức Hội thi "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Hội thi thu hút hơn 400 người thi và cổ động viên của 95 đội đến từ 25 tổ dân phố và 4 trường học trên địa bàn phường tham gia. Mỗi đội gồm 3 thành viên, được chia thành 19 lượt thi. Các đội thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt vào đúng nhóm, thùng chứa theo hướng dẫn của Ban tổ chức; đồng thời tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm về bảo vệ môi trường.

Các đội tham gia phần thi phân loại rác thải sinh hoạt.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận; giải nhì cho Trường THCS Phan Rang và giải ba cho các đội Tổ dân phố 3, 5, 12,14.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao giải nhất toàn đoàn cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận.

Thông qua hội thi giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng những tuyến đường sạch đẹp, khu dân cư xanh mát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.