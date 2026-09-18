Tối 18-9, phường Phan Rang tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa như thi làm lồng đèn Trung thu, biểu diễn văn nghệ, múa lân...

Lãnh đạo phường Phan Rang tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn phường.

Dịp này, UBND phường tặng 160 suất quà (mỗi suất trị giá 150.000 đồng) cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn; đồng thời trao hơn 500 phần quà cho thiếu nhi tham gia chương trình, từ nguồn vận động cùa các mạnh thường quân đóng góp. Tổng kinh phí thực hiện gần 50 triệu đồng.

Một tiết mục văn nghệ của các thiếu nhi tại chương trình.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các em nhỏ trên địa bàn được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh; đồng thời thể hiện quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tận hưởng niềm vui trong dịp tết thiếu nhi.