Phường Phan Rang thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 12-11, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm: Trung tâm Chính trị phường Phan Rang; Trường THPT Nguyễn Trãi - Phan Rang; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận; Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh (Phân hiệu 1); Trường Tiểu học Phan Rang và Trường Mầm non 16-4.

Lãnh đạo phường Phan Rang tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi tình hình giảng dạy, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, giáo viên; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các trường đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo phường mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng hành với chính quyền và Nhân dân trong sự nghiệp trồng người. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng phường Phan Rang ngày càng văn minh, phát triển.