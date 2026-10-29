Phường Phan Rang ra mắt Đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29-10, UBND phường Phan Rang tổ chức ra mắt Đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, UBND phường công bố các quyết định thành lập 31 đội dân phòng tại 31 tổ dân phố, với tổng số 570 thành viên; trong đó bổ nhiệm 31 đội trưởng, 31 đội phó và công nhận 508 đội viên.

Theo đó, các đội dân phòng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, CNCH; tham gia xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, CNCH; chủ động phát hiện, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và tham gia xử lý các tình huống theo nhiệm vụ được phân công. Công an phường Phan Rang trực tiếp tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp quản lý tổ chức, hoạt động của các đội dân phòng theo quy định.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao quyết định thành lập Đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các đội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các nguy cơ mất an toàn; quản lý, sử dụng hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được giao. Bên cạnh đó, thành viên các đội cần thường xuyên thực hành kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng ứng phó; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẵn sàng tham gia chữa cháy, CNCH, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.