Phường Phan Rang phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 5-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phan Rang tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Hiện nay, phường Phan Rang còn 16 hộ nghèo và 130 hộ cận nghèo, cần sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội; qua đó tạo điều kiện để các hộ cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ dân phố trên địa bàn phường đã hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 260 triệu đồng.