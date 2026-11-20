Ngày 20-11, Hội Chữ thập đỏ phường Phan Rang tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) và tổng kết đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế.

Lãnh đạo phường Phan Rang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo.

Trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ phường tập trung vận động nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động trợ giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chủ động kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất, hoạn nạn. Kết quả, đã có 785 lượt người được trợ giúp với 1.098 suất quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Cùng với đó, hội đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền, vận động 3 đợt hiến máu với 279 người đăng ký tham gia, tiếp nhận 265 đơn vị máu, đạt trên 331% chỉ tiêu đề ra. Tính chung cả năm 2026, phường Phan Rang đã tiếp nhận 871 đơn vị máu, đạt 109% chỉ tiêu của tỉnh giao.

Lãnh đạo phường Phan Rang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội năm 2026; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường biểu dương 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Đồng thời, địa phương trao 50 suất hỗ trợ nhân đạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.