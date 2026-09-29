Phường Phan Rang kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Ngày 29-9, UBND phường Phan Rang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10-1991 - 1-10-2026) và phát động "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2026.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT); khẳng định vai trò, những đóng góp của NCT trong xây dựng gia đình và xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Toàn phường có 6.004 NCT, trong đó có 4.789 hội viên Hội NCT, sinh hoạt tại 31 tổ dân phố. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT phường đã triển khai hiệu quả các hoạt động; tổ chức hội được củng cố, kiện toàn; công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT và xây dựng quỹ hội được quan tâm. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” được hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần phát huy vai trò NCT và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Tại buổi lễ, UBND phường phát động "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”.

Lãnh đạo phường Phan Rang tặng quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh tuyên truyền Luật NCT và các chính sách liên quan; quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy uy tín, kinh nghiệm của NCT trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Dịp này, UBND phường trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho hội viên NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.