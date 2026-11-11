Phường Phan Rang: Hướng tới đô thị hạt nhân khu vực phía nam

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phan Rang đang ra sức triển khai Nghị quyết số 22 ngày 28-8-2026 của Tỉnh ủy về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn cần được hỗ trợ tháo gỡ để phường Phan Rang phát triển theo đúng tinh thần nghị quyết.

Đô thị "lõi" của khu vực phía nam

Một góc phường Phan Rang. Ảnh: M.HÙNG

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Phan Rang có tổng diện tích tự nhiên khoảng 9,409km2, với 19.871 hộ dân, gần 73.000 nhân khẩu. Phường có nhiều chức năng đô thị quan trọng, điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hành chính, văn hóa, phục vụ dân sinh ở phía nam của tỉnh. Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phường Phan Rang và các phường lân cận gồm: Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh, Bảo An là khu vực đô thị hạt nhân có tốc độ phát triển nhanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, góp phần để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, phường Phan Rang có vai trò là trung tâm tổng hợp về hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; gắn kết với các phường lân cận để phát triển thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, kết nối khu vực phía nam tỉnh.

Ngày 6-11, Đảng ủy phường Phan Rang tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên địa bàn phường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí LÂM ĐÔNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy mở ra không gian phát triển mới, đồng thời giao cho Đảng bộ phường Phan Rang nhiệm vụ chính trị rất lớn. Trước yêu cầu phát triển nhanh trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền phường Phan Rang phải chuyển nhanh từ tư duy quản lý địa bàn sang kiến tạo đô thị hạt nhân; từ giải quyết công việc trước mắt sang chuẩn bị động lực phát triển lâu dài; từ phát triển đơn lẻ sang liên kết vùng. Phường phải tạo được chuyển biến cụ thể trong diện mạo đô thị, năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn phường Phan Rang tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy.

Đảng bộ phường Phan Rang xác định Xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận trở thành đô thị hạt nhân phía nam tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ đưa phường Phan Rang phát triển hiện đại, xanh, thông minh và bền vững mà còn góp phần tạo động lực phát triển cho toàn khu vực phía nam tỉnh. Chính vì vậy, Đảng bộ phường đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, UBND phường cụ thể hóa bằng 2 kế hoạch thực hiện. Trong đó, Kế hoạch phát triển đô thị phường Phan Rang giai đoạn 2026 - 2030 tập trung hoàn thiện các tiêu chí và hạ tầng đô thị (hiện nay, phường đã đạt 20/37 tiêu chí đô thị loại II). Đối với Kế hoạch phát triển đô thị thông minh, địa phương hướng đến ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ đô thị.

Bà Châu Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang nhấn mạnh: “Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy là định hướng chiến lược để phường Phan Rang phát triển trong giai đoạn mới. Địa phương tập trung thực hiện nghị quyết theo phương châm “7 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Trong thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị, phát triển đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương. Cùng với đó là khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để tạo bước chuyển rõ nét về kinh tế, phát triển đô thị hạt nhân; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tại hội nghị chuyên đề mới đây, Đảng ủy phường đã thống nhất rà soát, điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tại các nghị quyết của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo hướng cao hơn, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy”.

Phát huy vai trò trung tâm phát triển

Trên cơ sở những nền tảng hiện có về kinh tế, dân số, hạ tầng, năng lực quản lý đô thị... phường Phan Rang sẽ tập trung rà soát các tiêu chí đô thị, xác định danh mục công trình, dự án ưu tiên nhằm phấn đấu đến năm 2029 đạt 37/37 tiêu chí đô thị loại II. Trước mắt, địa phương tập trung chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, không gian công cộng; tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường… Song song với đó là tập trung triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, khai thác các nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh, từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý quy hoạch, đất đai, giao thông, môi trường và xử lý phản ánh hiện trường. Địa phương sẽ phát huy tối đa lợi thế để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia phát triển kinh tế đô thị. Phường Phan Rang sẽ phối hợp chặt chẽ với các phường lân cận để phát triển, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, dịch vụ, du lịch, môi trường để phát triển đồng bộ, phát huy vai trò trung tâm của phường Phan Rang trong toàn khu vực phía nam tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường Phan Rang đạt 13,11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,06%; tổng thu ngân sách phường đạt hơn 536 tỷ đồng, vượt dự toán được giao. Địa phương đang triển khai 10 dự án, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 80,36 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 76,9%; thực hiện giải phóng mặt bằng cho 5 dự án, trong đó nhiều dự án lớn đã bàn giao mặt bằng hơn 98%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 95,12%.

Theo ông Đào Huyền Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Rang, trong xây dựng đô thị hạt nhân, địa phương đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ như: Nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị rất lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách địa phương hạn chế, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh trong thời gian ngắn sắp tới. Bên cạnh đó, dư địa phát triển của phường không còn nhiều; một số khu vực hiện hữu thiếu đồng bộ về hạ tầng đô thị cần được đầu tư để kết nối khu vực. Đối với việc triển khai đô thị thông minh, hiện chưa có hướng dẫn thống nhất… Địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ các khó khăn này; đồng thời hỗ trợ phường Phan Rang và các địa phương lân cận kết nối cùng phát triển.