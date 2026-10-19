Phường Phan Rang họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 19-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phan Rang tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên phường.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào phụ nữ, thanh niên phường Phan Rang.

Thời gian qua, các cấp hội tích cực triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, khởi nghiệp và lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Rang tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào và công tác hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường đạt được. Đồng thời, đề nghị 2 tổ chức hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gắn phong trào hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Phan Rang ngày càng phát triển.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường biểu dương các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích trong phong trào và công tác hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường biểu dương 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2026.