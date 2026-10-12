Phường Phan Rang gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 12-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026).

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường Phan Rang trong 9 tháng năm 2026. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục ổn định, tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Tổng thu ngân sách đạt hơn 153,7 tỷ đồng, bằng 77,27% kế hoạch năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, với 5.142 hồ sơ được giải quyết, tỷ lệ trước hạn đạt 99%; thanh toán trực tuyến đạt 95% và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm.

Lãnh đạo phường Phan Rang khen thưởng các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho địa phương năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời khẳng định Đảng ủy, UBND phường luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Lãnh đạo phường mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia an sinh xã hội, chung tay xây dựng phường Phan Rang trở thành phường thông minh, hạt nhân phía nam tỉnh Khánh Hòa, Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Dịp này, UBND phường khen thưởng 7 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực và tài trợ cho các hoạt động của địa phương năm 2026.