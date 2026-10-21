Phường Phan Rang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 21-10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Phan Rang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn phường.

Thời gian qua, phường Phan Rang đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tính đến ngày 20-10, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải 23 tin, bài, video clip và chia sẻ 76 tin, bài, video clip tuyên truyền. Theo thống kê, trên địa bàn có 36 hồ sơ liệt sĩ hy sinh, trong đó 19 liệt sĩ đã được quy tập, 17 liệt sĩ chưa đủ thông tin để tiến hành quy tập; có 9 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Phường đã thu thập, xử lý thông tin về 9 liệt sĩ, khảo sát 5 khu vực; phối hợp lấy mẫu đối với 62/173 thân nhân liệt sĩ. Phường đã phối hợp tìm kiếm, quy tập 4 mộ liệt sĩ, vượt 100% chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo phường Phan Rang khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương; tăng cường phối hợp, rà soát chặt chẽ, không bỏ sót đối tượng thuộc diện theo dõi. Đồng thời, triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với phương châm “chủ động, quyết liệt, hiệu quả, vượt chỉ tiêu, vượt tiến độ”; đẩy nhanh việc thu thập, xác minh thông tin, khảo sát các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền; tăng cường số hóa, cập nhật và quản lý hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Phan Rang tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.