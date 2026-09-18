Phường Phan Rang có 984 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chiều 18-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phan Rang tổ chức hội nghị xét duyệt thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành kiểm tra, rà soát, xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo từng tổ dân phố; phân loại các trường hợp miễn, hoãn, chưa gọi nhập ngũ và đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Kết quả, hội nghị biểu quyết thống nhất 100% danh sách thực lực tuyển quân năm 2027 của phường, với tổng số 3.116 công dân; trong đó, 2.132 công dân thuộc diện miễn, hoãn, chưa gọi nhập ngũ và 984 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để thực hiện tốt các bước tuyển quân năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, thực hiện niêm yết, công khai danh sách công dân theo quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng trong công tác tuyển quân. Công an phường tăng cường quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về cư trú. Trạm Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị phục vụ sơ tuyển và khám sức khỏe theo kế hoạch. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ dân phố trong quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.