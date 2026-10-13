Phường Phan Rang bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 120 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Sáng 13-10, Trung tâm Chính trị phường Phan Rang phối hợp với Đảng ủy các phường: Phan Rang, Đô Vinh, Bảo An, Đông Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 120 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong 3 ngày, các học viên được nghiên cứu những chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.