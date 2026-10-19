Phương Oanh và NSND Công Lý sau 'Hương Vị Tình Thân'

Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của NSND Công Lý, hiện tại, nhắc lại hành trình hồi phục của chồng sau biến cố sức khỏe. Những chia sẻ của cô hé lộ nhiều thay đổi trong cuộc sống của nam nghệ sĩ, từ tâm lý, trí nhớ đến khả năng vận động.

Bà xã Công Lý viết: “Giờ thì phải gọi là Lý béo thật rồi, vì anh đã ‘nở’ ra trông thấy!”. Đằng sau lời trêu đùa gần gũi là quãng thời gian cô đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn sau khi ông đổ bệnh.

Ngọc Hà cho biết biến cố sức khỏe khiến tâm lý Công Lý thay đổi đáng kể. Cô từng có những khoảnh khắc lặng người trước biểu hiện của chồng sau khi Công Lý tỉnh lại. “kể từ ngày anh đổ bệnh, tâm lý anh thay đổi rất nhiều. Rồi đến khi anh tỉnh lại, có những biểu hiện của anh khiến em chết lặng”, cô chia sẻ.

Ngọc Hà chia sẻ về tình hình sức khoẻ của chồng Công Lý.

Theo lời Ngọc Hà, có thời điểm nam nghệ sĩ quên nhiều chuyện, nhưng vẫn nhớ vợ, gia đình, Nhà hát Kịch Hà Nội và những đồng nghiệp thân thiết. Trí nhớ của ông dần hồi phục theo thời gian. Tuy nhiên, khả năng vận động vẫn chưa thể trở lại như trước.

Ngọc Hà viết: “Trí nhớ dần trở lại, nhưng đôi chân và khả năng vận động của anh thì không thể như ngày trước. Dẫu vậy, nhờ tình yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, anh đã có thêm sức mạnh để bước ra ngoài, trở lại với cuộc sống theo cách của riêng mình. Thôi thì, sau bao nhiêu năm tháng cống hiến, giờ là lúc anh học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống”.

Những chia sẻ này nhận được sự quan tâm bởi Công Lý từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Bên cạnh dấu ấn với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều bộ phim như Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng và Hương Vị Tình Thân. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, hoạt động nghệ thuật của ông có nhiều thay đổi, trong khi gia đình vẫn luôn đồng hành trong quá trình hồi phục.

Trong sự nghiệp diễn xuất, NSND Công Lý từng có dịp hợp tác với Phương Oanh trong Hương Vị Tình Thân. Bộ phim lên sóng năm 2021, trong đó Phương Oanh đảm nhận vai Phương Nam, còn Công Lý vào vai ông Tuấn, người cha hết lòng yêu thương con gái.

Diễn viên Phương Oanh và NSND Công Lý từng hợp tác trong phim “Hương Vị Tình Thân”.

Trên phim, ông Tuấn không phải cha ruột của Phương Nam nhưng luôn che chở, chăm sóc và dành cho cô tình cảm chân thành. Một trong những tình tiết đáng nhớ là khi Nam phát hiện bố ngất trong sân, vội đưa ông đến bệnh viện và biết tình trạng sức khỏe của ông có vấn đề. Những phân đoạn giàu cảm xúc này góp phần tạo nên sức hút cho mối quan hệ cha con giữa hai nhân vật.

Sau Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Năm 2024, cô tham gia chương trình truyền hình, đánh dấu một trong những lần trở lại hoạt động giải trí sau thời gian tập trung cho cuộc sống cá nhân. Đến nay, nữ diễn viên chưa có dự án phim truyền hình mới.

Phương Oanh thường xuyên chia sẻ video nấu ăn.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ video nấu ăn, giới thiệu những món ăn do mình chuẩn bị và ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Cô cũng dành nhiều thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Hình ảnh nữ diễn viên hiện tại vì thế gắn với căn bếp, cuộc sống gia đình và những hoạt động thường ngày nhiều hơn các vai diễn trên màn ảnh.

Dù tạm vắng bóng trong các dự án phim ảnh, Phương Oanh vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người tiếp tục nhớ đến cô qua vai Phương Nam, đồng thời chờ đợi những bước tiến tiếp theo của nữ diễn viên trong sự nghiệp.

Phương Oanh từng đến thăm NSND Công Lý, xưng hô bố - con.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh và NSND Công Lý cũng từng được nhắc lại qua một khoảnh khắc đời thường vào năm 2023. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên đến thăm tại nhà riêng cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Con gái sang chơi”.

Bức ảnh gợi nhắc mối quan hệ cha con từng được hai nghệ sĩ thể hiện trên màn ảnh, đồng thời cho thấy sự gần gũi giữa họ sau khi bộ phim kết thúc. Trong khi Phương Oanh đang dành thời gian cho gia đình và chưa trở lại với phim truyền hình, NSND Công Lý tiếp tục hành trình hồi phục với sự đồng hành của vợ, người thân và đồng nghiệp.