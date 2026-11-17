Phương Oanh và Lan Phương đều là những diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam. Dù theo đuổi phong cách diễn xuất khác nhau, hai nữ diễn viên có điểm chung khi từng dành thời gian cho cuộc sống riêng trước khi tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đặc biệt, cả hai từng góp mặt trong Gió ngang khoảng trời xanh, bộ phim khai thác những vấn đề tình yêu và hôn nhân của phụ nữ hiện đại.

Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê. Nhân vật có số phận nhiều biến cố giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, cô tiếp tục ghi điểm với vai Phương Nam trong Hương vị tình thân. Những vai diễn có cá tính mạnh mẽ, giàu cảm xúc góp phần định hình hình ảnh Phương Oanh trong lòng người xem.

Lan Phương và Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Sau khoảng thời gian dành cho gia đình, Phương Oanh trở lại truyền hình với Gió ngang khoảng trời xanh năm 2025. Cô đảm nhận vai Mỹ Anh, một người phụ nữ phải đối diện với những rạn nứt trong hôn nhân. Vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Trong khi đó, Lan Phương là gương mặt có kinh nghiệm ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô từng tham gia các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order và Thương ngày nắng về. Nữ diễn viên thường được giao những nhân vật có cá tính rõ nét, từ hài hước, sắc sảo đến những vai tạo ra xung đột trong câu chuyện.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Lan Phương vào vai Linh, một giám đốc sản xuất có tính cách thẳng thắn và sống khá bản năng. Nhân vật có mối liên hệ với Đăng, chồng của Mỹ Anh, khiến những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của cặp đôi trở nên phức tạp hơn. Dù xuất hiện ở giai đoạn sau, Lan Phương vẫn góp phần tạo thêm kịch tính cho diễn biến phim.

Điểm đáng chú ý là Phương Oanh và Lan Phương đảm nhận hai nhân vật có vị trí khác nhau trong tuyến xung đột tình cảm. Nếu Mỹ Anh cố gắng gìn giữ gia đình và đối diện với những rạn nứt, Linh lại trở thành nhân tố khiến mối quan hệ vợ chồng đứng trước thử thách. Sự đối lập này giúp hai diễn viên thể hiện màu sắc riêng, đồng thời tạo thêm chất liệu cho câu chuyện về tình yêu và lòng tin.

Phương Oanh và Lan Phương đều là những người mẹ, từng có giai đoạn điều chỉnh lịch trình nghệ thuật để chăm sóc gia đình.

Ngoài điểm chung trong công việc, Phương Oanh và Lan Phương đều là những người mẹ, từng có giai đoạn điều chỉnh lịch trình nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Phương Oanh có hai con sinh đôi, còn Lan Phương có hai con gái. Những trải nghiệm đời sống không đồng nghĩa với việc hai nữ diễn viên có hoàn cảnh giống nhau, nhưng góp phần khiến khán giả quan tâm hơn khi họ hóa thân vào các nhân vật đối diện với áp lực gia đình.

Về điện ảnh, Lan Phương từng góp mặt trong nhiều phim chiếu rạp như Bố Già, Kẻ Ăn Hồn và Tử Chiến Trên Không. Trong đó, Bố Già đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, Kẻ Ăn Hồn thu về khoảng 66 tỷ đồng, còn Tử Chiến Trên Không đạt hơn 251 tỷ đồng theo các số liệu tham khảo được công bố. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập riêng của nữ diễn viên. Trong khi đó, Phương Oanh chủ yếu tạo dấu ấn qua phim truyền hình với Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân.

Từ những vai diễn khác nhau đến lần cùng xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh và Lan Phương cho thấy hai màu sắc diễn xuất riêng. Điểm chung đáng chú ý của họ nằm ở hành trình theo đuổi nghệ thuật song song với trách nhiệm gia đình, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những vai diễn có khả năng tạo dấu ấn với khán giả.