Phương Oanh và Doãn Quốc Đam sau 9 năm

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình Việt Nam. Nếu Phương Oanh ghi dấu qua những nhân vật có số phận nhiều biến động, Doãn Quốc Đam lại gây chú ý bởi khả năng hóa thân đa dạng. Trong gần một thập kỷ, hai diễn viên nhiều lần có cơ hội đứng chung trong các dự án, nhưng mỗi lần tái hợp lại mang đến một mối quan hệ và màu sắc nhân vật khác nhau.

Mối duyên của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam bắt đầu từ Lặng Yên Dưới Vực Sâu năm 2017. Phương Oanh đảm nhận vai Súa, cô gái người Mông có cuộc đời nhiều ngang trái, trong khi Doãn Quốc Đam vào vai Phống. Bộ phim đưa hai diễn viên đến với một câu chuyện giàu biến cố, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn đầu sự nghiệp của cả hai.

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đã có mối duyên kéo dài gần một thập kỷ.

Không lâu sau đó, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tiếp tục hội ngộ trong Quỳnh Búp Bê. Phương Oanh vào vai Quỳnh, nhân vật trung tâm của bộ phim, còn Doãn Quốc Đam đảm nhận Cảnh - người làm việc cho ông chủ động Thiên Thai. Giữa bối cảnh nhiều khắc nghiệt của câu chuyện, Quỳnh và Cảnh hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Cảnh nhiều lần bảo vệ Quỳnh, từ đó tạo nên một trong những tuyến nhân vật được khán giả chú ý.

Với Phương Oanh, Quỳnh Búp Bê cũng là vai diễn tạo dấu ấn mạnh trong sự nghiệp. Nhân vật Quỳnh trải qua nhiều biến cố, buộc nữ diễn viên phải thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp. Trong khi đó, Cảnh giúp Doãn Quốc Đam tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa với những nhân vật có tính cách gai góc, khó đoán.

Mối duyên của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam bắt đầu từ Lặng Yên Dưới Vực Sâu năm 2017, một năm sau, cả hai cùng tái hợp trong Quỳnh Búp Bê.

Sau Quỳnh Búp Bê, hai diễn viên vẫn có điểm giao nhau trong Hương Vị Tình Thân năm 2021. Tuy nhiên, đây là một lần hội ngộ khá đặc biệt khi họ không tạo thành cặp đôi có nhiều tương tác trực tiếp. Phương Oanh đảm nhận Phương Nam, còn Doãn Quốc Đam xuất hiện với vai ông Sinh thời trẻ. Vì vậy, dấu ấn chung của hai người trong tác phẩm này khác hẳn những lần hợp tác trước.

Phải nhiều năm sau, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam mới thực sự tái hợp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phương Oanh sau khoảng thời gian vắng bóng kể từ Hương Vị Tình Thân. Lần này, cả hai được đặt vào một mối quan hệ hoàn toàn khác: vợ chồng trong một gia đình hiện đại.

Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, còn Doãn Quốc Đam đảm nhận Đăng. Nếu những lần trước, hai diễn viên từng gắn với các mối quan hệ nhiều biến cố thì ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, họ cùng thể hiện cuộc sống hôn nhân với những khoảng cách, mâu thuẫn và vấn đề phát sinh trong đời sống gia đình. Sự thay đổi này giúp màn tái hợp của hai diễn viên có màu sắc riêng, thay vì đơn thuần lặp lại những dạng vai từng thể hiện.

9 năm kể từ lần đầu đứng chung trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đã có thêm nhiều dấu mốc riêng trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Doãn Quốc Đam từng chia sẻ về việc tiếp tục đóng vợ chồng với Phương Oanh. Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, cả hai đã có sự quen thuộc nhất định trong cách phối hợp trước máy quay. Trong khi đó, với Phương Oanh, việc trở lại đóng phim cùng một bạn diễn từng hợp tác qua nhiều dự án cũng tạo nên một điểm tựa nhất định khi cô trở lại trường quay.

Nhìn lại hành trình từ Lặng Yên Dưới Vực Sâu đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, mối duyên giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không được tạo nên bởi một vai diễn duy nhất. Hai người liên tục gặp lại nhau ở những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp, mỗi lần lại đảm nhận những nhân vật có hoàn cảnh và mối quan hệ khác biệt. Từ những con người bị cuốn vào nghịch cảnh, họ lần lượt trở thành những nhân vật có mối liên hệ đặc biệt rồi cuối cùng hóa thành vợ chồng trên màn ảnh.

9 năm kể từ lần đầu kết hợp trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đã có thêm nhiều dấu mốc riêng trong sự nghiệp. Những lần tái hợp vì thế cũng cho thấy sự thay đổi của hai diễn viên qua từng giai đoạn, đồng thời tạo nên một mối duyên màn ảnh đáng chú ý của truyền hình Việt Nam.