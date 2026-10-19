Phương Oanh và cuộc sống hiện tại gây tò mò

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải những hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Cô nàng mùa Thu nên cũng hay man mát". Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện trang phục tông nâu nhã nhặn, trang điểm nhẹ nhàng, tạo cảm giác dịu dàng và gần gũi.

Không gian chụp ảnh được trang trí đậm chất mùa thu với những cành cây mang sắc vàng cam, bí ngô và các loại quả được sắp đặt tinh tế. Phương Oanh xuất hiện bên góc trang trí, chăm chút từng chi tiết và tạo dáng tự nhiên. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nhất là khi cô không thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân trong thời gian qua.

Diễn viên Phương Oanh trong loạt ảnh mới. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Phương Oanh dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình và hai con nhỏ Jimmy, Jenny. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên còn duy trì việc chia sẻ các video nấu ăn trên mạng xã hội thông qua nội dung "Góc bếp nàng Ỉn".

Từ những bữa cơm gia đình đến các món ăn được chế biến cầu kỳ, video của cô thường nhận được lượng tương tác đáng kể. Hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp, tự tay chuẩn bị món ăn và chăm sóc gia đình giúp cô duy trì sự kết nối với khán giả dù không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh.

Sinh năm 1989, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như "Lặng yên dưới vực sâu", "Ngược chiều nước mắt", "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta" và "Hương vị tình thân". Đặc biệt, vai diễn trong "Quỳnh búp bê" đã góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Năm 2025, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cùng Doãn Quốc Đam. Sau lần tái xuất này, những hình ảnh mới của Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Bên cạnh mong chờ các dự án nghệ thuật tiếp theo, khán giả cũng dành sự chú ý cho cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên.