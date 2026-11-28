Tối 27/11, Phương Oanh đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc tại Hà Nội. Màn xuất hiện sau gần 10 năm vắng bóng trên sàn catwalk khiến nhiều người nhớ lại quãng thời gian nữ diễn viên từng hoạt động với vai trò người mẫu, trước khi bén duyên và tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Phương Oanh trở lại sàn catwalk sau gần 10 năm vắng bóng.

Ít ai biết trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, Phương Oanh từng có khoảng thời gian theo đuổi công việc người mẫu. Từ năm 2009 đến 2012, cô hoạt động với vai trò người mẫu tự do, tham gia chụp ảnh quảng cáo và trình diễn thời trang. Nữ diễn viên từng chia sẻ đây là quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ, khi cô làm việc chăm chỉ và thường xuyên chạy show tại nhiều sự kiện ở miền Bắc.

Tuy nhiên, Phương Oanh sớm nhận ra diễn xuất mới là lĩnh vực cô muốn theo đuổi lâu dài. Năm 2012, cô bắt đầu tham gia phim truyền hình với Hoa bay, sau đó góp mặt trong nhiều dự án như Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Lặng yên dưới vực sâu và Ngược chiều nước mắt.

Dù có cơ hội đảm nhận nhiều vai diễn, tên tuổi Phương Oanh thời điểm đó vẫn chưa thực sự bứt phá. Cô từng chia sẻ bản thân phải trải qua quá trình rèn luyện, hoàn thiện diễn xuất sau khi chuyển từ nghề người mẫu sang phim ảnh.

Trước khi nổi tiếng với vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh từng hoạt động với vai trò người mẫu.

Năm 2018, Phương Oanh đảm nhận vai nữ chính trong Quỳnh Búp Bê. Bộ phim tạo được sức hút lớn, đồng thời đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Vai diễn Quỳnh có số phận nhiều biến cố, đòi hỏi diễn viên thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, cũng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Sau thành công này, Phương Oanh tiếp tục ghi dấu qua loạt phim như Cô Gái Nhà Người Ta và Hương Vị Tình Thân. Từ một người mẫu lấn sân diễn xuất, cô dần xây dựng được vị trí riêng trên màn ảnh nhỏ.

Vì vậy, màn tái xuất sàn catwalk tối 27/11 không chỉ là hoạt động thời trang mới của Phương Oanh mà còn gợi nhắc về một chặng đường cũ. Sau gần 10 năm, nữ diễn viên một lần nữa đứng trên sàn diễn, nơi từng gắn bó trước khi được khán giả nhớ đến rộng rãi với danh xưng diễn viên.