Mới đây, Phương Oanh đăng tải clip chia sẻ quá trình giảm cân sau một tháng điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Nữ diễn viên cho biết cô đã giảm hơn 4kg, đồng thời cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể sau khi bước qua tuổi 35.

"Từ khi bước qua tuổi 35, Oanh nhận ra cơ thể mình có thay đổi nhất định, dễ tăng cân hơn nhưng lại khó giảm cân hơn trước rất nhiều. Chả là đợt Trung thu vừa rồi vì quá luỵ bánh dẻo trứng muối nên Oanh tăng cân hơi mất kiểm soát một chút", cô chia sẻ.

Phương Oanh duy trì tập yoga 3 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh.

Để lấy lại vóc dáng, Phương Oanh duy trì tập yoga 3 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên những món giàu chất xơ và protein. Sau một tháng kiên trì, thành quả giảm hơn 4kg khiến nữ diễn viên vui mừng, tự tin hơn khi diện những trang phục ôm sát cơ thể.

Đáng chú ý, hình ảnh Phương Oanh trong những hoạt động gần đây cũng cho thấy sự thay đổi về phong cách. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng mặn mà, trẻ trung và có thần thái của người phụ nữ trưởng thành. Việc chăm chút ngoại hình, lựa chọn trang phục phù hợp giúp Phương Oanh tạo ấn tượng mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, Phương Oanh có chuyến công tác tại Hàn Quốc để thực hiện bộ ảnh thời trang và quay quảng cáo cho một thương hiệu. Nữ diễn viên đưa hai con song sinh Jimmy và Jenny đồng hành, kết hợp công việc với những hoạt động trải nghiệm dành cho các bé.

Phương Oanh có chuyến công tác tại Hàn Quốc.

Trong chuyến đi, Phương Oanh tranh thủ đưa các con đến nông trại, tham quan và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau sau giờ làm việc. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn ưu tiên dành thời gian cho hai con, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của các bé.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phương Oanh cho biết: "Khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải bỏ quên những sở thích hay đam mê riêng".

Những hình ảnh tại Hàn Quốc phần nào cho thấy Phương Oanh đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Không chỉ chăm sóc gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc, theo đuổi sở thích và dành thời gian cho những mục tiêu cá nhân. Sự chủ động trong việc cân bằng các vai trò khiến hình ảnh Phương Oanh nhận được nhiều sự chú ý.

Diễn viên Phương Oanh.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Cô ghi dấu qua các bộ phim Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta, Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê là bước ngoặt giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả.

Sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình, Phương Oanh trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh năm 2025. Đây là dự án đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau thời gian vắng bóng, đồng thời giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu phim truyền hình.

Hiện tại, Phương Oanh vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh, thời trang và chia sẻ nội dung đời thường trên mạng xã hội. Những thay đổi về ngoại hình, công việc và cuộc sống cho thấy nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn mới, chủ động hơn trong việc theo đuổi những điều khiến bản thân hạnh phúc.