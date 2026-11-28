Tối 27/11, NSƯT Việt Anh - diễn viên Quỳnh Nga sánh vai trên thảm đỏ đêm thứ hai của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức ở Hà Nội. Trong khi diễn viên Việt Anh mặc vest tông màu trắng - đen thanh lịch, Quỳnh Nga ghi điểm với bộ váy tông màu xanh kén người mặc.

Nữ diễn viên khoe vẻ trẻ trung ở tuổi gần 40. Gần đây, cô được chú ý sau khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Việt Anh. Cả hai đã dọn về ở chung một thời gian và đang cải tạo nhà mới. Họ chưa tính tới việc kết hôn, sinh con.

Á hậu Đào Hiền và Mai Ngô chọn trang phục có tông màu đối lập trên thảm đỏ.

Ca sĩ Jun Phạm ấm áp với phong cách thời trang mùa đông. Diễn viên Tú Oanh diện đầm lệch vai thanh lịch trên thảm đỏ.

Trong đêm thứ hai, nhiều nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập mới. Diễn viên Phương Oanh gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò vedette trong một màn trình diễn. Cô mặc jumpsuit chất liệu sequin cá tính, kết hợp cùng áo choàng lông vũ màu đỏ.

Phương Oanh cho biết để chuẩn bị cho màn trở lại, cô tích cực giảm 4 kg trong thời gian ngắn, phù hợp trang phục. Động lực của Phương Oanh khi nhận lời mời catwalk là để cặp song sinh Jimmy - Jenny có thể nhìn thấy mẹ trên sàn diễn.

Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn trong trang phục chất liệu xuyên thấu tông màu đỏ nổi bật. Cách trang điểm phá cách giúp cô tạo được thần thái ấn tượng hơn trên sàn diễn thời trang. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh được mời tham dự nhiều sự kiện của giới giải trí. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình đại học, cô mong muốn theo đuổi lĩnh vực quản lý, diễn giả.

Bộ sưu tập giới thiệu những gam màu đỏ, đen đặc trưng của mùa lễ hội, đi kèm chi tiết nhấn nhá, cắt cúp táo bạo giúp người mặc khoe đường cong.

Rapper, Á hậu Pháo gây chú ý khi trình diễn trong chương trình.

Ca sĩ Jun Phạm gây bất ngờ khi xuất hiện cùng bạn diễn đặc biệt là chú mèo trong một màn trình diễn.