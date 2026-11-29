Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn thời trang, đảm nhận vị trí vedette trong show của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Màn tái xuất này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi suốt thời gian qua, nữ diễn viên gần như không tham gia các sự kiện công khai hay có hoạt động giải trí nổi bật.

Có thể nói, năm 2026 là khoảng thời gian Phương Oanh khá kín tiếng. Sau những biến động trong cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên dần rút khỏi sự chú ý của công chúng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trên màn ảnh, cô cũng chưa có thêm dự án phim mới được công bố sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Những cập nhật về cuộc sống của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh gia đình và hai con nhỏ.

Phương Oanh tái xuất sàn diễn sau 10 năm. Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, nhiều người từng nghĩ rằng Phương Oanh sẽ tiếp tục chọn cách sống kín đáo, không tham gia các hoạt động showbiz trong năm nay. Thế nhưng, khi năm 2026 chỉ còn hơn một tháng nữa là khép lại, nữ diễn viên lại bất ngờ xuất hiện trên sàn catwalk. Không phải một vai diễn mới hay sự kiện quảng bá phim, màn trở lại của cô diễn ra ở lĩnh vực thời trang, nơi từng gắn bó với những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại chương trình, Phương Oanh diện thiết kế nổi bật, đảm nhận vị trí vedette và thu hút sự chú ý ngay khi xuất hiện. Đáng chú ý, sự góp mặt của cô được giữ kín đến phút cuối, càng khiến màn tái xuất thêm bất ngờ. Nữ diễn viên cũng chia sẻ bản thân có chút hồi hộp, bỡ ngỡ vì đã lâu không sải bước trên sàn diễn.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, Phương Oanh từng có khoảng ba năm hoạt động với vai trò người mẫu, từ năm 2009 đến 2012. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân và gần nhất là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

1 năm trở lại đây Phương Oanh chủ yếu cập nhật tình hình về gia đình và căn bếp nhỏ. Ảnh: FBNV

Lần gần nhất Phương Oanh trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là mùa Thu Đông 2018. Bởi vậy, sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm trên sàn catwalk, mà còn là lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau một năm gần như im ắng.

Dù chưa biết đây có phải tín hiệu cho thấy Phương Oanh sẽ tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới hay không, màn xuất hiện vào những ngày cuối năm vẫn đủ khiến khán giả chú ý. Sau một năm gần như vắng bóng, nữ diễn viên đã có màn trở lại khá bất ngờ, theo cách ít ai nghĩ đến.