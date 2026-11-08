Phương Oanh nói về hạnh phúc ở chặng đường mới

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog với dòng trạng thái “Vương vấn cuối thu”. Trong video, nữ diễn viên chia sẻ về nhịp sống hiện tại, khi vừa chăm sóc hai con, vừa duy trì công việc kinh doanh và theo đuổi những mục tiêu cá nhân. Những tâm sự gần gũi của Phương Oanh nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là quan điểm về cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Phương Oanh cho biết kể từ khi làm mẹ và bắt đầu kinh doanh, thói quen sinh hoạt của cô có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên chia sẻ: “Từ ngày kinh doanh và làm mẹ, Oanh không còn thói quen ngủ nướng như thời con gái nữa. Mỗi ngày của Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng, đưa 2 con đi học rồi về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản quảng cáo. Buổi chiều muộn thường là thời gian Oanh dành trọn cho các con hoặc căn bếp nhỏ, đôi khi vừa đi làm về là Oanh lao ngay vào bếp và 2 con sẽ quanh quẩn bên cạnh, nhìn các con nô đùa chơi trò làm bếp hay hứng thú ăn ngon miệng những món mẹ nấu cũng đủ làm Oanh thấy lòng dịu lại.

Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog cuộc sống hiện tại.

2 con bắt đầu giai đoạn thích khám phá, tò mò với mọi thứ nên Oanh thường tranh thủ đưa các con theo trong những điều kiện phù hợp. Cảm giác vừa làm vừa ngắm nhìn con thấy cũng hứng khởi hơn rất nhiều. Mỗi lúc được nghỉ Oanh sẽ chạy ra ôm con, như được tiếp thêm năng lượng, nhất khi được 2 con khen ‘mẹ Oanh xinh’.”

Nữ diễn viên cũng nhắc đến chuyến công tác kết hợp du lịch cùng hai con tại Hàn Quốc. Dù phải ưu tiên sự thoải mái để đồng hành với các bé, Phương Oanh vẫn xem đây là trải nghiệm đáng nhớ. Cô bày tỏ: “Trong chuyến công tác Hàn Quốc kết hợp đưa 2 con đi chơi vừa rồi, vì đi cùng các con nên khi xếp đồ Oanh xác định ưu tiên trang phục phù hợp với các môi trường khác nhau, thoải mái cùng con khám phá những điều mới mẻ. Thời tiết bên Hàn cũng se lạnh, nắng nhẹ nên 2 con cũng dễ dàng thích nghi, các con đang tuổi ăn, tuổi ngủ nên nhiều lúc mẹ cũng bở hơi tai mới chạy theo kịp.

Đưa con đi cùng thì mẹ chẳng có thời gian chụp ảnh sống ảo với quần áo đẹp, ở những cánh đồng hoa bát ngát hay là ngồi cà phê ngắm hoàng hôn buông xuống bên sông Hàn sau giờ làm việc nhưng Oanh cảm thấy rất xứng đáng vì tuổi thơ của con chẳng quay lại lần 2 nên mọi khoảnh khắc cùng con bây giờ đều rất đáng giá”.

Phương Oanh và 2 con.

Đáng chú ý, Phương Oanh cho rằng việc trở thành mẹ không đồng nghĩa với chuyện người phụ nữ phải từ bỏ sở thích hay những đam mê riêng. Cô chia sẻ: “Oanh nghĩ khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải bỏ quên những sở thích hay đam mê riêng, Oanh vẫn thích được làm việc, được nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương và có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay là nét dịu dàng, quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình. Oanh tin rằng mỗi người phụ nữ đều có quyền yêu thương bản thân mình theo những cách mà mình muốn, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào”.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời động viên và bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ diễn viên. Một người bình luận: “Dù thế nào, Phương Oanh vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang. Tôi luôn ngưỡng mộ bạn vì những sóng gió ngoài kia cũng không thể khiến bạn gục ngã”. Khán giả khác bày tỏ: “Hai em bé đáng yêu quá. Hy vọng sớm được thấy chị trở lại đóng phim, tôi rất thích xem những bộ phim có chị”. Một ý kiến khác viết: “Phương Oanh rất giỏi và xứng đáng được yêu thương”.

Trước khi được chú ý với những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phương Oanh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Cô từng tham gia các dự án như Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và Lời thì thầm từ quá khứ. Tuy nhiên, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê phát sóng năm 2018 mới thực sự trở thành dấu mốc quan trọng, giúp tên tuổi Phương Oanh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công này, Phương Oanh tiếp tục ghi dấu qua vai Uyên trong Cô gái nhà người ta và nhân vật Phương Nam ở Hương vị tình thân. Đây đều là những vai diễn góp phần khẳng định khả năng đảm nhận các nhân vật có cá tính, hoàn cảnh và diễn biến tâm lý khác nhau của nữ diễn viên.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cùng Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool và Việt Hoa. Sự trở lại này tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả dành cho nữ diễn viên.

Ở hiện tại, bên cạnh công việc và những dự định riêng, Phương Oanh dành nhiều thời gian hơn cho hai con. Qua những chia sẻ mới, nữ diễn viên cho thấy cô đang cố gắng duy trì cả vai trò làm mẹ lẫn niềm đam mê công việc, đồng thời trân trọng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.