Phương Oanh ngày càng cuốn hút ở tuổi 37

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải bộ ảnh mới trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Dịu dàng đầu Đông”. Loạt hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang nữ tính, sang trọng.

Trong bộ ảnh, Phương Oanh lựa chọn nhiều thiết kế mang gam màu trầm ấm, phù hợp với không khí thu đông. Từ áo dệt kim màu kem kết hợp chân váy xếp ly dáng dài, váy đỏ đô thanh lịch đến bộ suit tweed nổi bật, mỗi trang phục đều mang đến một sắc thái riêng. Cách phối đồ tinh tế, chú trọng phom dáng và phụ kiện giúp nữ diễn viên tôn lên vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh.

Đáng chú ý, hình ảnh mới của Phương Oanh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Một khán giả bình luận: “Phương Oanh mặc bộ nào cũng thấy đẹp, gương mặt xinh đẹp và phúc hậu”. Bên cạnh những lời nhận xét về nhan sắc, một số người cũng gửi lời động viên, mong nữ diễn viên giữ tinh thần tích cực, mạnh mẽ vượt qua những chuyện không vui và dành thời gian chăm sóc hai con.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Sau khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội vì những biến cố gia đình, nữ diễn viên hiện thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc bên hai con song sinh Jimmy và Jenny.

Ở tuổi 37, cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi so với giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Bên cạnh việc chăm sóc các con, cô còn duy trì công việc kinh doanh và phát triển nội dung trên mạng xã hội. Đặc biệt, nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết cho sở thích nấu nướng, thường xuyên chia sẻ những video vào bếp, giới thiệu món ăn và bí quyết chuẩn bị bữa cơm gia đình. Series ẩm thực mang tên “Bếp nàng Ỉn” cũng trở thành một trong những nội dung được người theo dõi quan tâm.

Phương Oanh làm series ẩm thực mang tên “Bếp nàng Ỉn”,.

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh đang lựa chọn nhịp sống cân bằng hơn giữa công việc và gia đình. Những hình ảnh mới cho thấy cô vẫn quan tâm đến việc chăm chút ngoại hình, duy trì phong cách cá nhân và dành thời gian cho những sở thích riêng. Đây cũng là lý do mỗi lần nữ diễn viên cập nhật hình ảnh đều nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trước khi được quan tâm bởi cuộc sống riêng, Phương Oanh vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Sinh năm 1989, cô từng có thời gian hoạt động với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Dù là diễn viên tay ngang, nữ nghệ sĩ từng bước tạo dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình.

Năm 2017, Phương Oanh gây chú ý với vai Súa trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Một năm sau, vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nhân vật có số phận nhiều bất hạnh đòi hỏi cô thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp, qua đó để lại dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh.

Sau thành công này, Phương Oanh tiếp tục góp mặt trong Cô Gái Nhà Người Ta, Ngược Chiều Nước Mắt và đặc biệt là Hương Vị Tình Thân. Trong phim, cô đảm nhận vai Phương Nam, một cô gái cá tính phải trải qua nhiều biến cố về gia đình, tình yêu và nguồn cội. Đây cũng là một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất khi nhắc về sự nghiệp của nữ diễn viên.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sau khoảng 4 năm vắng bóng. Cô đảm nhận vai Mỹ Anh, người phụ nữ đối diện với những trắc trở trong hôn nhân và cuộc sống gia đình. Màn tái xuất này đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất của nữ nghệ sĩ.

Hiện tại, Phương Oanh chưa công bố dự án phim mới sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dù vậy, những cập nhật gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, từ phong cách thời trang đến cuộc sống bên hai con. Khán giả cũng đang chờ đợi những bước tiến tiếp theo của cô trên màn ảnh trong thời gian tới.