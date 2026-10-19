Phương Oanh liên tục chiếm sóng MXH với loạt clip triệu view

Mới đây, Phương Oanh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải video mới thuộc series Bếp nàng Ỉn trên trang cá nhân. Không quảng bá phim mới hay xuất hiện tại sự kiện giải trí, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ những khoảnh khắc đời thường trong căn bếp gia đình.

Trong video, Phương Oanh giới thiệu loạt món ăn mang hương vị miền Tây, gồm dạ dày hầm tiêu xanh, cá kho tộ và ốc nướng tiêu xanh. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tóc búi gọn gàng, tự tay chuẩn bị và trình bày các món ăn. Cách chia sẻ gần gũi, tập trung vào công việc bếp núc tiếp tục trở thành điểm thu hút của nội dung.

Phương Oanh tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn hấp dẫn. Ảnh: FBNV

Ngay dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi nữ diễn viên. Một tài khoản viết: “Vừa xinh đẹp, vừa đảm đang. 10đ. Không có nhưng”. Người khác bày tỏ: “Chị vừa giỏi vừa đảm đang lại còn xinh nữa ạ”. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc và sự khéo léo, trang phục của Phương Oanh cũng nhận được sự chú ý.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu những video nấu ăn giúp Phương Oanh thu hút lượng tương tác lớn. Theo ghi nhận trên mạng xã hội, phần lớn video vào bếp của nữ diễn viên đạt hàng triệu lượt xem, trong đó có hai video tiến sát mốc 10 triệu lượt xem. Những con số này cho thấy sức hút của Phương Oanh vẫn được duy trì ngay cả khi cô chưa công bố dự án phim mới.

Trước đó, khi nữ diễn viên đăng tải video trở lại sau thời gian dài im ắng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng. Một người viết: “Lâu lắm mới lại thấy Phương Oanh vào bếp”. Một tài khoản khác chia sẻ: “Thấy bạn ấy đăng video trở lại thấy vui cho bạn ấy”. Không ít bình luận gửi lời động viên, mong cô vượt qua giai đoạn khó khăn và có cuộc sống bình yên bên hai con.

Tất cả video nấu ăn của Phương Oanh đều đạt triệu view. Ảnh: FBNV

Phản ứng này phần nào cho thấy sự quan tâm dành cho Phương Oanh không chỉ đến từ những vai diễn từng gây tiếng vang, mà còn gắn với cuộc sống của cô ngoài màn ảnh. Sau biến cố gia đình, nữ diễn viên có khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng. Khi hoạt động phim ảnh chưa có dấu hiệu trở lại thường xuyên, những video nấu ăn và khoảnh khắc đời thường trở thành cách để cô duy trì kết nối với khán giả.

Phương Oanh từng ghi dấu ấn qua các phim Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô chưa công bố kế hoạch cụ thể cho dự án tiếp theo. Thay vào đó, hình ảnh nữ diễn viên vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn và chia sẻ cuộc sống thường ngày vẫn đều đặn được công chúng quan tâm.

Từ một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Phương Oanh đang duy trì sự hiện diện theo cách khác trên mạng xã hội. Loạt video triệu view không chỉ phản ánh sức hút của tên tuổi nữ diễn viên mà còn cho thấy những nội dung gần gũi vẫn có thể tạo được sự chú ý lớn. Với khán giả, bên cạnh mong muốn cô sớm trở lại phim ảnh, những lần xuất hiện giản dị của Phương Oanh hiện vẫn là chủ đề được quan tâm.