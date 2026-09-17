Phương Oanh khoe thành quả ngoài mong đợi

Mới đây, Phương Oanh đăng tải hình ảnh vào bếp cùng dòng trạng thái: “Một món tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Bếp nàng Ỉn xin mời!”. Hình ảnh món ăn được nữ diễn viên chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Không cầu kỳ trong cách thể hiện, khoảnh khắc đời thường này cho thấy Phương Oanh đang tận hưởng những niềm vui khá giản dị bên gia đình.

Đáng chú ý, món cháo ếch được Phương Oanh thực hiện thành công ngoài mong đợi. Từ một món ăn tưởng chừng không quá dễ làm, nữ diễn viên đã có thành quả khiến chính cô hào hứng chia sẻ với người hâm mộ.

Phương Oanh khoe thành quả vào bếp. Ảnh: FBNV

Sau những biến động trong cuộc sống cá nhân, Phương Oanh hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và hai con nhỏ. Nữ diễn viên từng có khoảng thời gian tạm rời xa phim trường để tập trung cho cuộc sống riêng, chăm sóc các con và cân bằng công việc với gia đình.

Từ khi làm mẹ, Phương Oanh nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xoay quanh việc chăm sóc con, nấu nướng và vun vén tổ ấm. Những hình ảnh này phần nào cho thấy một khía cạnh khác của Phương Oanh sau nhiều năm gắn bó với những vai diễn có số phận nhiều biến cố.

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh vì thế có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Thay vì dành phần lớn thời gian cho phim trường, nữ diễn viên có thêm những niềm vui rất đời thường. Việc tự tay chuẩn bị một món ăn hay chia sẻ khoảnh khắc bên các con trở thành những nội dung được khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, dấu ấn của Phương Oanh trong lĩnh vực phim ảnh vẫn được nhắc đến qua nhiều vai diễn nổi bật. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và đặc biệt là Quỳnh búp bê. Vai Quỳnh đưa nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả nhờ nhân vật có hành trình nhiều biến cố và tâm lý phức tạp.

Sau Quỳnh búp bê, Phương Oanh tiếp tục tạo dấu ấn với Hương vị tình thân. Nhân vật Phương Nam giúp cô duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ và trở thành một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Diễn viên Phương Oanh.

Điểm đáng chú ý là sự nghiệp của Phương Oanh chủ yếu được xây dựng từ truyền hình. Cô từng tham gia nhiều dự án như Hoa bay, Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta và Lựa chọn số phận.

Sau khoảng 4 năm vắng bóng màn ảnh, Phương Oanh trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình. Trong phim, cô đảm nhận vai Mỹ Anh, một người phụ nữ đã lập gia đình và phải đối diện với những vấn đề trong hôn nhân.

Sự trở lại của Phương Oanh nhận được sự quan tâm bởi đây là lần đầu cô trở lại màn ảnh sau khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Vai diễn cũng cho thấy nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn những nhân vật có đời sống nội tâm và nhiều vấn đề cần giải quyết.

Tính đến tháng 9/2026, Phương Oanh chưa công bố dự án phim mới chính thức trong năm nay. Sau Gió ngang khoảng trời xanh, cô vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên từng cho biết sẽ cân nhắc trở lại khi gặp được kịch bản phù hợp.

Trong thời gian tới, khán giả vẫn chờ đợi Phương Oanh có thêm lựa chọn mới trên màn ảnh. Nếu một kịch bản phù hợp xuất hiện, màn tái xuất tiếp theo của nữ diễn viên chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ những người từng yêu mến các vai diễn của cô.