Phương Oanh hạnh phúc với niềm vui đặc biệt ở tuổi 37

Thời gian gần đây, Phương Oanh không xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí hay phim trường. Thay vào đó, trang cá nhân của nữ diễn viên chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường, từ việc chuẩn bị bữa ăn đến sinh hoạt cùng hai con. Sự thay đổi trong cách xuất hiện khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn với người theo dõi.

Đáng chú ý, nấu ăn đang trở thành một trong những sở thích được Phương Oanh dành nhiều tâm huyết. Cô thường chia sẻ video ghi lại quá trình chế biến món ăn, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế đến khi hoàn thiện thành phẩm. Không đặt nặng việc trình bày cầu kỳ, nữ diễn viên tập trung giới thiệu những món ăn quen thuộc, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Phương Oanh tìm được niềm vui riêng ngoài công việc diễn xuất.

Trong một buổi trò chuyện với truyền thông, Phương Oanh từng chia sẻ việc vào bếp giúp cô thư giãn sau những giờ làm việc và chăm sóc con. Với nữ diễn viên, đây không đơn thuần là công việc nội trợ mà còn là khoảng thời gian dành cho sở thích cá nhân. Những video nấu nướng vì thế trở thành cách cô chia sẻ cuộc sống, đồng thời duy trì sự kết nối với khán giả trong giai đoạn ít hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 37, niềm vui của Phương Oanh còn gắn liền với hai bé Jimmy và Jenny. Kể từ khi trở thành mẹ của cặp song sinh, nhịp sống của cô có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, lịch trình thường xoay quanh việc học thoại, ghi hình và tham gia các hoạt động giải trí, hiện tại nữ diễn viên ưu tiên sắp xếp thời gian để đồng hành cùng các con.

Việc chăm sóc hai bé cũng khiến cô phải cân nhắc kỹ hơn trước những kế hoạch cá nhân. Những công việc có thể linh hoạt về thời gian được ưu tiên, trong khi các dự án đòi hỏi lịch quay kéo dài cần được tính toán phù hợp. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Oanh cho thấy cô đang tận hưởng quãng thời gian bên các con, thay vì vội vàng trở lại guồng quay bận rộn trước đây.

Diễn viên Phương Oanh.

Trước khi dành phần lớn thời gian cho gia đình, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Xuất phát điểm là người mẫu, cô chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước khẳng định khả năng qua nhiều dạng vai. Những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên tham gia các tác phẩm như Hoa bay, Gái già xì tin và Lời thì thầm từ quá khứ.

Tên tuổi của Phương Oanh được đông đảo khán giả chú ý hơn sau Lặng yên dưới vực sâu và Ngược chiều nước mắt. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê trở thành dấu mốc quan trọng. Nhân vật có số phận nhiều biến cố, phải trải qua những tổn thương và tìm cách đứng lên sau nghịch cảnh, giúp nữ diễn viên thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc trên màn ảnh.

Sau thành công này, Phương Oanh tiếp tục góp mặt trong Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta và Lựa chọn số phận. Năm 2021, cô đảm nhận vai Phương Nam trong Hương vị tình thân. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm giúp nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút với khán giả truyền hình.

Sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống riêng, Phương Oanh trở lại màn ảnh năm 2025 với Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, cô vào vai Mỹ Anh, người phụ nữ đã lập gia đình và phải đối diện với những vấn đề trong đời sống hôn nhân. Đây cũng là dự án đánh dấu lần tái xuất đáng chú ý của cô sau nhiều năm vắng bóng.

Tính đến hiện tại, Phương Oanh chưa công bố thêm dự án phim mới. Dù chưa trở lại với lịch trình ghi hình dày đặc, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm qua những chia sẻ về căn bếp và cuộc sống bên Jimmy, Jenny. Ở tuổi 37, cô đang dành ưu tiên cho gia đình, đồng thời giữ cho mình niềm vui riêng ngoài công việc diễn xuất.